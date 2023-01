Giriş Tarihi: 19.01.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 16:31

Son dakika haberi: Shakira Pique'ye yazdığı şarkıdan servet kazandı! O rakam dudak uçuklattı...

Son dakika haberi: İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira arasında yaşananlar gündemi sarsmaya devam ediyor... Shakira'nın en son eski sevgilisi Pique'ye yazdığı 'Out of Your League' şarkısı, YouTube'da yayınlandıktan sonra 24 saat içinde milyonlarca izlendi. Pique'nin Shakira'yı aldattığı görüntüler ortaya çıkarken, Shakira'nın bu şarkıdan ne kadar para kazandığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...