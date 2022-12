Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar hayrete düşürüyor. Almanya'nın ilk 16'ya kalamaması, aynı şekilde Belçika'nın erken evine dönmesi sürprizdi. Belçika, dünya sıralamasında 1'inci. İspanya'nın Fas'a elenmesi büyük sürpriz. Brezilya ve Portekiz'in almış olduğu etkileyici sonuçlar var. Sonuçlar her geçen gün bir adım daha yukarıya gidiyor. Futbol adına güzel şeyler görmeye başladık. İlk başta favorim Arjantin'di. Şu an Brezilya daha önde.