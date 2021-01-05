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haberi: Süper Lig'de dev takas iddiası! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı İrfan Can Kahveci...

Süper Lig için transfer döneminin başlamasıyla birlikte peş peşe geliyor. hakkında yeni detaylar netleşiyor. Büyük umutlarla Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne'den memnun olmayan Galatasaray, çıkar yol arıyor. Bu sezon Demba Ba ve Crivelli gibi golcülerinden verim alamayan Başakşehir ise Diagne'yi renklerine bağlamak istiyor. Galatasaray ise Süper Lig'i sallayacak bir takasla bu teklife yanıt verecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 14:29
Son dakika haberi: Süper Lig'de dev takas iddiası! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı İrfan Can Kahveci...

... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin Başakşehir tarafından istendiğini Galatasaray'ın da buna karşılık İrfan Can Kahveci'yi istediğini belirtti. Öte yandan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü Falcao'nun yerine Polonyalı Piatek'i renklerine bağlamak istediği de gelen bilgiler arasında. İrfan Can Kahveci bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.

Son dakika haberi: Süper Lig'de dev takas iddiası! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı İrfan Can Kahveci...

A Spor canlı yayınına katılan Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun futbolu bırakma düşüncesi olduğunu açıkladı. Oyuncunun doktorunun Falcao'nun futbolu bırakmasını istediği ifade edildi.

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Son dakika haberi: Süper Lig'de dev takas iddiası! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı İrfan Can Kahveci...

Öte yandan Galatasaray için İrfan Can Kahveci ismi de ön plana çıktı. İrfan Can Kahveci, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı üçlüsünün çok iyi arkadaş olduğu da biliniyor.

Son dakika haberi: Süper Lig'de dev takas iddiası! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı İrfan Can Kahveci...

Canlı yayınında açıklamalarda bulunan Zeki Uzundurukan, Başakşehir'in Galatasaray'dan Diagne'yi transfer etmek istediğini açıkladı. Kasımpaşa'dan yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.

Son dakika haberi: Süper Lig'de dev takas iddiası! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı İrfan Can Kahveci...

Demba Ba ve Crivelli'nin form düşüklüğüne karşı Başakşehir kadrosuna bir santrafor katmak istiyor. İşte haberinin ayrıntıları...

DİAGNE - İRFAN CAN TAKASI OLACAK MI?

Sezon başında Başakşehir, Diagne'yi istemişti. Devre arasında Başakşehir'in yeniden Mbaye Diagne'yi istediği Galatasaray'ın da takas olarak İrfan Can Kahveci'yi istediği ifade edildi.

Çok iyi arkadaş olan Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan milli takımda aynı takımda forma giymiş fakat Galatasaray'da aynı dönemde oynayamamıştı. Oğulcan Çağlayan, İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı'nın da çok iyi arkadaş olduğu biliniyor. Transfer gerçekleşirse üç iyi arkadaş aynı takımda buluşacak.

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