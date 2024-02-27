SON DAKİKA HABERİ: TFF, 27. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonlarında konuşulanlar...

Orta Hakem: Tamam topuğa teması gördüm. Ayakkabısı da hatta çıkıyor, şekil değiştiriyor ayakkabı.

VAR Hakemi: Devamını oynatıyorum.

Orta Hakem: Tamam. Arda bu kadar benim için yeterli. Golü iptal ediyorum. Bence bu dikkatsiz hareket. O yüzden sarı kart göstermiyorum.