Giriş Tarihi: 27.02.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
20:04
SON DAKİKA HABERİ: TFF, 27. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarında konuşulanlar...
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki karşılaşmaların VAR kayıtlarının açıklanacağı kararını almıştı.TFF, Trendyol Süper Lig'de 27'nci haftasında oynanan maçların ardından kayıtları yayınlandı. İşte 27. hafta VAR kayıtları ve Fenerbahçe - Kasımpaşa, Galatasaray - Antalyaspor maçında konuşulanlar...