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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: TFF, 27. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarında konuşulanlar...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 19:27 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 20:04

SON DAKİKA HABERİ: TFF, 27. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarında konuşulanlar...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki karşılaşmaların VAR kayıtlarının açıklanacağı kararını almıştı.TFF, Trendyol Süper Lig'de 27'nci haftasında oynanan maçların ardından kayıtları yayınlandı. İşte 27. hafta VAR kayıtları ve Fenerbahçe - Kasımpaşa, Galatasaray - Antalyaspor maçında konuşulanlar...

SON DAKİKA HABERİ: TFF, 27. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonlarında konuşulanlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Youtube kanalından, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı bütün pozisyonlar ses kayıtlarıyla birlikte açıklandı.

İşte VAR konuşmaları...

SON DAKİKA HABERİ: TFF, 27. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonlarında konuşulanlar...

GAZİANTEP FK 0-2 RAMS BAŞAKŞEHİR

76. dakikada Gaziantep topu ağlara gönderdi ancak VAR'dan faul için uyarı geldi.

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SON DAKİKA HABERİ: TFF, 27. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonlarında konuşulanlar...

Orta Hakem: Tamam topuğa teması gördüm. Ayakkabısı da hatta çıkıyor, şekil değiştiriyor ayakkabı.

VAR Hakemi: Devamını oynatıyorum.

Orta Hakem: Tamam. Arda bu kadar benim için yeterli. Golü iptal ediyorum. Bence bu dikkatsiz hareket. O yüzden sarı kart göstermiyorum.

SON DAKİKA HABERİ: TFF, 27. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonlarında konuşulanlar...

FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 ALANYASPOR

31. dakikada Fatih Karagümrüklü Mendes sarı kart gördü. Orta hakem potansiyel kırmızı karttan ötürü VAR'a davet edildi.

SON DAKİKA HABERİ: TFF, 27. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonlarında konuşulanlar...

VAR Hakemi: Tugay, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasından başlıyorum. Oyuncunun aşil noktası, aşil tendonuna doğru geliyor.

Orta Hakem: Evet oyuncu, arkadan tendon bölgesine ayağının tabanıyla basıyor. Sarı kart iptal, kırmızı kart ile oyuna başlayacağız.

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