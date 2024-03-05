Giriş Tarihi: 05.03.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
20:25
Son dakika haberi: TFF 28. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçında konuşulanlar...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kritik karşılaşmalar oynandı. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki hakem kararları çok konuşulurken, Cenk Tosun ile Derrick Köhn'ün pozisyonu gündeme damga vurmuştu. Beşiktaş'tan da VAR kayıtlarının açıklamamsıyla ilgili açıklama gelirken, TFF VAR kayıtlarını açıkladı. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki VAR konuşmaları...