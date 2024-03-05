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Haberler Galeri Son dakika haberi: TFF 28. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçında konuşulanlar...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 20:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 20:25

Son dakika haberi: TFF 28. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçında konuşulanlar...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kritik karşılaşmalar oynandı. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki hakem kararları çok konuşulurken, Cenk Tosun ile Derrick Köhn'ün pozisyonu gündeme damga vurmuştu. Beşiktaş'tan da VAR kayıtlarının açıklamamsıyla ilgili açıklama gelirken, TFF VAR kayıtlarını açıkladı. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki VAR konuşmaları...

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Son dakika haberi: TFF 28. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçında konuşulanlar...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kritik karşılaşmalar oynandı.

Son dakika haberi: TFF 28. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçında konuşulanlar...

Özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki hakem kararları çok konuşulurken, Cenk Tosun ile Derrick Köhn'ün pozisyonu gündeme damga vurmuştu.

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Son dakika haberi: TFF 28. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçında konuşulanlar...

Beşiktaş'tan da VAR kayıtlarının açıklamamsıyla ilgili açıklama gelirken, TFF VAR kayıtlarını açıkladı.

Son dakika haberi: TFF 28. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçında konuşulanlar...

İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki VAR konuşmaları...

Son dakika haberi: TFF 28. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçında konuşulanlar...

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un Derrick Köhn ile girdiği mücadele sonrası siyah beyazlılar penaltı beklemişti.

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