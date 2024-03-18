Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:56
Son dakika haberi: Trabzonlu yıldıza büyük alkış! Fenerbahçeli oyunculara siper oldu...
Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya ise maçta yaşanan olaylar damga vurdu. Zorlu derbi maçının bitiş düdüğünün hemen ardından bordo mavili taraftarlar, sahanın içine atladı ve istenmeyen olaylar meydana geldi. Bu zorlu anlarda ise Trabzonspor'un yıldız oyuncusunun hareketi büyük alkış topladı. İşte o anlar...