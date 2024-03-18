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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonlu yıldıza büyük alkış! Fenerbahçeli oyunculara siper oldu...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:56

Son dakika haberi: Trabzonlu yıldıza büyük alkış! Fenerbahçeli oyunculara siper oldu...

Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya ise maçta yaşanan olaylar damga vurdu. Zorlu derbi maçının bitiş düdüğünün hemen ardından bordo mavili taraftarlar, sahanın içine atladı ve istenmeyen olaylar meydana geldi. Bu zorlu anlarda ise Trabzonspor'un yıldız oyuncusunun hareketi büyük alkış topladı. İşte o anlar...

Son dakika haberi: Trabzonlu yıldıza büyük alkış! Fenerbahçeli oyunculara siper oldu...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Trabzonlu yıldıza büyük alkış! Fenerbahçeli oyunculara siper oldu...

Karşılaşmaya ise maçta yaşanan olaylar damga vurdu.

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Son dakika haberi: Trabzonlu yıldıza büyük alkış! Fenerbahçeli oyunculara siper oldu...

Zorlu derbi maçının bitiş düdüğünün hemen ardından bordo mavili taraftarlar, sahanın içine atladı ve istenmeyen olaylar meydana geldi.

Son dakika haberi: Trabzonlu yıldıza büyük alkış! Fenerbahçeli oyunculara siper oldu...

Bu zorlu anlarda ise Trabzonspor'un yıldız oyuncusunun hareketi büyük alkış topladı. İşte o anlar...

Son dakika haberi: Trabzonlu yıldıza büyük alkış! Fenerbahçeli oyunculara siper oldu...

Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

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