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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:17

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?

SON DAKİKA HABERİ: 2024-25 Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. Vincenzo Montella'nın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Türkiye'nin de olduğu Uluslar Ligi'nde torbalar belli oldu. A Milli Takım, bugün çekilecek olan kuralara 4. torbadan girecek. Maçların oynanacağı tarihler netleşirken, Milli Takım'ın da muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları, bu akşam saat 20.00'de Fransa'nın başkenti Paris'te çekilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?

54 ülkenin katılacağı ligde takımlar A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Türkiye kendi kategorisinde 4'üncü torbadan kura çekimine katılacak.

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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?

GRUP AŞAMASI EYLÜL'DE BAŞLIYOR

5-7 Eylül 2024 tarihinde başlayacak grup aşaması, 17-19 Kasım 2024'teki maçlarla sona erecek.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?

Play-off ve A Ligi çeyrek final maçları, 20-25 Mart 2025'te; A Ligi final turnuvası ise 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?

Çift devreli lig usulüne göre gerçekleşecek müsabakaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını 1'inci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.

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