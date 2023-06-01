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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Jose Mourinho çılgına döndü! Sevilla-Roma maçında o karar şaşırttı...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 00:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 01:08

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Jose Mourinho çılgına döndü! Sevilla-Roma maçında o karar şaşırttı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölünü 1-1 eşitlikle sona eren maçta İspanyol ekibi Sevilla, İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak 7. kez kupanın sahibi oldu. Maçta ikinci yarının son anlarına eşitlikle girilirken İspanyol ekibi Sevilla'nın lehine penaltı kararı veren Anthony Taylor, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu adeta çileden çıkardı. İşte son dakikada Sevilla-Roma UEFA Avrupa Ligi finali haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Jose Mourinho çılgına döndü! Sevilla-Roma maçında o karar şaşırttı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölünü 1-1 eşitlikle sona eren maçta İspanyol ekibi Sevilla, İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak 7. kez kupanın sahibi oldu. Maçta ikinci yarının son anlarına eşitlikle girilirken İspanyol ekibi Sevilla'nın lehine penaltı kararı veren Anthony Taylor, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu adeta çileden çıkardı. İşte son dakikada Sevilla-Roma UEFA Avrupa Ligi finali haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Jose Mourinho çılgına döndü! Sevilla-Roma maçında o karar şaşırttı...

UEFA Avrupa Ligi finali, Budapeşte'de kıran kırana geçen Sevilla-Roma mücadelesine sahne oldu.

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Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Jose Mourinho çılgına döndü! Sevilla-Roma maçında o karar şaşırttı...

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan devi Roma, ilk yarıda Sevilla'ya büyük bir üstünlük kurmayı başardı.

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Jose Mourinho çılgına döndü! Sevilla-Roma maçında o karar şaşırttı...

Roma'nın yıldız futbolcusu Paulo Dybala, 35. dakikada Gianluca Mancini'nin asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Jose Mourinho çılgına döndü! Sevilla-Roma maçında o karar şaşırttı...

İlk yarıda uzatma dakikaları oynanırken Sevilla'nın tecrübeli futbolcusu Ivan Rakitic, ceza sahası dışından şansını denedi ama sert şut direkte patladı.

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