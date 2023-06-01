Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Jose Mourinho çılgına döndü! Sevilla-Roma maçında o karar şaşırttı...

Giriş Tarihi: 01.06.2023 00:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 01:08

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölünü 1-1 eşitlikle sona eren maçta İspanyol ekibi Sevilla, İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak 7. kez kupanın sahibi oldu. Maçta ikinci yarının son anlarına eşitlikle girilirken İspanyol ekibi Sevilla'nın lehine penaltı kararı veren Anthony Taylor, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu adeta çileden çıkardı. İşte son dakikada Sevilla-Roma UEFA Avrupa Ligi finali haberinin tüm detayları...