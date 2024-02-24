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Haberler Galeri Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için olay sözler! "Icardi'yle 9.5 kişi kaldın: Çekirge sıçramadı"
Giriş Tarihi: 24.02.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 08:48

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için olay sözler! "Icardi'yle 9.5 kişi kaldın: Çekirge sıçramadı"

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, iki maçın sonunda toplamda 6-4'lük skorla turnuvaya veda etmişti. SABAH Spor'un usta yazarları Murat Özbostan, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken "Galatasaray'ın Avrupa'ya vedası lige nasıl yansır? Üzerindeki baskı azalır mı yoksa negatif etki mi yapar?" sorusuna flaş cevaplar verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları..

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için olay sözler! Icardi’yle 9.5 kişi kaldın: Çekirge sıçramadı

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, iki maçın sonunda toplamda 6-4'lük skorla turnuvaya veda etmişti. SABAH Spor'un usta yazarları Murat Özbostan, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken "Galatasaray'ın Avrupa'ya vedası lige nasıl yansır? Üzerindeki baskı azalır mı yoksa negatif etki mi yapar?" sorusuna flaş cevaplar verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları..

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için olay sözler! Icardi’yle 9.5 kişi kaldın: Çekirge sıçramadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, ilk maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

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Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için olay sözler! Icardi’yle 9.5 kişi kaldın: Çekirge sıçramadı

Rövanş için Prag deplasmanına giden sarı-kırmızılılar şok bir skorla rakibine 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için olay sözler! Icardi’yle 9.5 kişi kaldın: Çekirge sıçramadı

SABAH Spor'un usta yazarları "Galatasaray'ın Avrupa'ya vedası lige nasıl yansır? Üzerindeki baskı azalır mı yoksa negatif etki mi yapar?" sorusuna flaş cevaplar verdi.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için olay sözler! Icardi’yle 9.5 kişi kaldın: Çekirge sıçramadı

MURAT ÖZBOSTAN: ELENMEK DEĞİL ICARDI ETKİLER

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi, takımı olumsuz etkilemez ama PFDK'ya sevk edilen Mauro İcardi, büyük ceza alırsa işte bu durum sarı-kırmızılı takımı bir hayli etkiler.

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