Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için olay sözler! "Icardi'yle 9.5 kişi kaldın: Çekirge sıçramadı"

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, iki maçın sonunda toplamda 6-4'lük skorla turnuvaya veda etmişti. SABAH Spor'un usta yazarları Murat Özbostan, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken "Galatasaray'ın Avrupa'ya vedası lige nasıl yansır? Üzerindeki baskı azalır mı yoksa negatif etki mi yapar?" sorusuna flaş cevaplar verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları..