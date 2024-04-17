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Haberler Galeri Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda'dan özel olarak gelecek
Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 06:38

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda'dan özel olarak gelecek

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2023/24 sezonunda bitime sayılı haftalar kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı bir hayli kızışmış durumda. Murat Özbostan moderatörlüğünde SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk son gelişmeleri değerlendirirken, 37. haftada RAMS Park'ta oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için gündeme gelen flaş hakemi açıkladılar. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda’dan özel olarak gelecek

SABAH Spor yazarları, Süper Lig'de sona yaklaşan şampiyonluk yarışını ve son gelişmeleri değerlendirdi. İşte tüm açıklamalar...

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda’dan özel olarak gelecek

SORU: İki takım da fire vermeden yoluna devam ediyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe kalan haftalarda derbiye kadar puan kaybeder mi? Yoksa derbi, sezonun finali mi olacak?

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Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda’dan özel olarak gelecek

GÜRCAN BİLGİÇ: İLK TÖKEZLEYEN İKİNCİ OLUR

İki takımın istikrarına baktığımız zaman derbide de düğüm çözülmeyebilir. Puan farkı ikide kalırsa son haftaya da bakmak durumunda kalacağız. Ama gidişat ikisine de göbeğini kendi kesme hakkını veriyor. Fenerbahçe altısını kazandığında, Galatasaray beşini kazanıp, Fenerbahçe'ye yenilmediğinde şampiyon olacak. Her hafta final aslında. İlk tökezleyen ligi ikinci bitirir.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda’dan özel olarak gelecek

LEVENT TÜZEMEN: İKİ TAKIM İÇİN DE KOLAY DEĞİL AMA...

Galatasaray, Fenerbahçe maçını kaybetmez, 5'te 5 yaparsa şampiyon olur. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için 6'da 6 yapması gerek. Bu matematiği iki takımın oyuncuları da ezbere biliyor. Kağıt üzerinde kalan maçlar iki takım için de kolay görünmüyor ama hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin sıkışan oyunu çözecek, çilingir oyuncuları var. İki örnek vereyim; Ziyech ve Batshuayi… Yarışın kafa kafaya gidip gidemeyeceği konusundaki kararı, Fenerbahçe'nin Avrupa trafiği belirleyecek. Yarın Olympiakos'u eleyip yarı finale kalırlarsa hangi kulvara yönelecekleri konusundaki kararı, oyuncuların zihinsel performansları belirleyecek.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda’dan özel olarak gelecek

ÖMER ÜRÜNDÜL: PUAN KAYBETMEDEN DEVAM ETMEK ZORUNDA

Derbinin sezonun finali olacağını söylemek için vakit erken. Bu karşılaşmanın final niteliğinde olması için iş daha çok Fenerbahçe'ye düşüyor. Çünkü iki puan geride. Fenerbahçe'nin puan kaybetmeden gitmesi mutlak şart gibi gözüküyor. Bunun için de iki deplasman ve bir de içeride Beşiktaş mücadelesi var. İşi kolay olmayacak.

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