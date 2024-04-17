Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda’dan özel olarak gelecek

ÖMER ÜRÜNDÜL: PUAN KAYBETMEDEN DEVAM ETMEK ZORUNDA

Derbinin sezonun finali olacağını söylemek için vakit erken. Bu karşılaşmanın final niteliğinde olması için iş daha çok Fenerbahçe'ye düşüyor. Çünkü iki puan geride. Fenerbahçe'nin puan kaybetmeden gitmesi mutlak şart gibi gözüküyor. Bunun için de iki deplasman ve bir de içeride Beşiktaş mücadelesi var. İşi kolay olmayacak.