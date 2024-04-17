Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
06:38
Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay sözler! Dev derbi için flaş hakem: Hollanda'dan özel olarak gelecek
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2023/24 sezonunda bitime sayılı haftalar kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı bir hayli kızışmış durumda. Murat Özbostan moderatörlüğünde SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk son gelişmeleri değerlendirirken, 37. haftada RAMS Park'ta oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için gündeme gelen flaş hakemi açıkladılar. İşte son dakika haberinin tüm detayları...