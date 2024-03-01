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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Kenan Yıldız transfer oluyor! Böyle duyurdular... 
Giriş Tarihi: 01.03.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 15:24

Son dakika haberi: Ve Kenan Yıldız transfer oluyor! Böyle duyurdular...

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kenan ile ilgili bomba haber duyuruldu. 80 milyon Euro'luk bonservis iddiaları gündeme gelirken, genç yıldız için dev kulüp harekete geçti. İşte Kenan Yıldız transferine dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ve Kenan Yıldız transfer oluyor! Böyle duyurdular...

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Ve Kenan Yıldız transfer oluyor! Böyle duyurdular...

Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kenan ile ilgili bomba haber duyuruldu.

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Son dakika haberi: Ve Kenan Yıldız transfer oluyor! Böyle duyurdular...

80 milyon Euro'luk bonservis iddiaları gündeme gelirken, genç yıldız için dev kulüp harekete geçti. İşte Kenan Yıldız transferine dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ve Kenan Yıldız transfer oluyor! Böyle duyurdular...

Avrupa futbolunu gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen Kenan Yıldız'a İngiltere'den büyük ilgi var.

Son dakika haberi: Ve Kenan Yıldız transfer oluyor! Böyle duyurdular...

A Milli Takım'ın önemli oyuncularından olan genç golcü, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

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