Giriş Tarihi: 01.03.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
15:24
Son dakika haberi: Ve Kenan Yıldız transfer oluyor! Böyle duyurdular...
Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kenan ile ilgili bomba haber duyuruldu. 80 milyon Euro'luk bonservis iddiaları gündeme gelirken, genç yıldız için dev kulüp harekete geçti. İşte Kenan Yıldız transferine dair tüm detaylar...