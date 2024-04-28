Giriş Tarihi: 28.04.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
20:08
Son dakika haberi: Yapay zeka sonraki 20 yılın şampiyonunu belirledi! Süper Lig için akılalmaz tahmin: İşte o liste...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine sayılı haftalar kala şampiyonluk yarışı bir hayli kızışmış durumda. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen liderlik yarışında hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Yapay zeka ise önümüzdeki 20 sezon Süper Lig'de şampiyon olacak takımları seçti. İşte o şaşırtan liste...