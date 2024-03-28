Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye dönüyor! 5 yıllık Lille macerası sonrası Süper Lig devine imzayı atıyor...

Trabzonspor altyapısında yetişen ve daha sonra A Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, 2019'da 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Lille kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi de belli oluyor...