Giriş Tarihi: 28.03.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
07:16
Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı Türkiye'ye dönüyor! 5 yıllık Lille macerası sonrası Süper Lig devine imzayı atıyor...
Son dakika haberi: Lille'de bu sezon dikkat çeken milli oyuncu Yusuf Yazıcı, 5 yıllık Fransa kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncunun yeni adresi belli oluyor. Gündeme gelen transfer haberlerine göre; Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig devi talip oldu. Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanan milli oyuncu için harekete geçen Süper Lig ekibi transfer teklifinde bulunacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...