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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı Türkiye'ye dönüyor! 5 yıllık Lille macerası sonrası Süper Lig devine imzayı atıyor...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 07:16

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı Türkiye'ye dönüyor! 5 yıllık Lille macerası sonrası Süper Lig devine imzayı atıyor...

Son dakika haberi: Lille'de bu sezon dikkat çeken milli oyuncu Yusuf Yazıcı, 5 yıllık Fransa kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncunun yeni adresi belli oluyor. Gündeme gelen transfer haberlerine göre; Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig devi talip oldu. Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanan milli oyuncu için harekete geçen Süper Lig ekibi transfer teklifinde bulunacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye dönüyor! 5 yıllık Lille macerası sonrası Süper Lig devine imzayı atıyor...

Trabzonspor altyapısında yetişen ve daha sonra A Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, 2019'da 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Lille kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi de belli oluyor...

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye dönüyor! 5 yıllık Lille macerası sonrası Süper Lig devine imzayı atıyor...

Fransa Ligue 1'de 2020-21 yılında Burak Yılmaz'ın da olduğu dönemde Lille büyük bir başarı elde ederek şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, o sezon da gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpmıştı.

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Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye dönüyor! 5 yıllık Lille macerası sonrası Süper Lig devine imzayı atıyor...

Fakat daha sonra beklentilerin altında kalan Milli oyuncu, 2022 yılında ara transfer döneminde CSKA Moskova'ya yarım dönemliğine kiralandı.

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye dönüyor! 5 yıllık Lille macerası sonrası Süper Lig devine imzayı atıyor...

2022 yaz transfer döneminde ise eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı sezonu burada geçirse de yine beklentilerin altında kaldı ve Lille'e geri döndü.

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye dönüyor! 5 yıllık Lille macerası sonrası Süper Lig devine imzayı atıyor...

2019'da 18.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sonuna gelmiş durumda.

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