Giriş Tarihi: 16.04.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
18:38
Son dakika haberi: Zaniolo bombası patlıyor! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği de merak ediliyor. Sezon sonu sarı kırmızılı takıma geri dönecek olan Zaniolo için dev takımlar devreye girerken, yıldız oyuncunun bonservisi de belli oldu. işte tüm detaylar...