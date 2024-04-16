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Haberler Galeri Son dakika haberi: Zaniolo bombası patlıyor! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 18:38

Son dakika haberi: Zaniolo bombası patlıyor! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği de merak ediliyor. Sezon sonu sarı kırmızılı takıma geri dönecek olan Zaniolo için dev takımlar devreye girerken, yıldız oyuncunun bonservisi de belli oldu. işte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Zaniolo bombası patlıyor! İşte Galatasaray’ın kasasına girecek rakam...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Zaniolo bombası patlıyor! İşte Galatasaray’ın kasasına girecek rakam...

Sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği de merak ediliyor.

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Son dakika haberi: Zaniolo bombası patlıyor! İşte Galatasaray’ın kasasına girecek rakam...

Sezon sonu sarı kırmızılı takıma geri dönecek olan Zaniolo için dev takımlar devreye girerken, yıldız oyuncunun bonservisi de belli oldu. işte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Zaniolo bombası patlıyor! İşte Galatasaray’ın kasasına girecek rakam...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u Barış Alper(2), Ziyech ve Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

Son dakika haberi: Zaniolo bombası patlıyor! İşte Galatasaray’ın kasasına girecek rakam...

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk için kıyasıya rekabet ederken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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