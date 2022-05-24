Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:50

Son dakika haberi: Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…

İtalya Ligi'nde Milan, 11 yıl aradan sonra en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde şampiyonluğa ulaşarak dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eski takımının her kutlama etkinliğinde hedef olmaya devam ediyor. Son olarak Milan'da forma giyen ve şampiyonluğun mimarlarından olan tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, kutlamalar esnasında takım otobüsünde eline mikrofon alıp eski arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na sataştı. İsveçli yıldız daha önce yayınladığı "Adrenalina" isimli kitabında da Hakan hakkında ağır ithamlarda bulunmuştı. İşte Ibrahimovic, Çalhanoğlu arasındaki gerilimin tüm detayları…