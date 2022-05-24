Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:50

Son dakika haberi: Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…

İtalya Ligi'nde Milan, 11 yıl aradan sonra en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde şampiyonluğa ulaşarak dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eski takımının her kutlama etkinliğinde hedef olmaya devam ediyor. Son olarak Milan'da forma giyen ve şampiyonluğun mimarlarından olan tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, kutlamalar esnasında takım otobüsünde eline mikrofon alıp eski arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na sataştı. İsveçli yıldız daha önce yayınladığı "Adrenalina" isimli kitabında da Hakan hakkında ağır ithamlarda bulunmuştı. İşte Ibrahimovic, Çalhanoğlu arasındaki gerilimin tüm detayları…

Son dakika haberi: Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…

İtalya Ligi'nde Milan, 11 yıl aradan sonra en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde şampiyonluğa ulaşarak dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eski takımının her kutlama etkinliğinde hedef olmaya devam ediyor.

ZLATAN'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA GÖNDERME

Son olarak Milan'da forma giyen ve şampiyonluğun mimarlarından olan tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, kutlamalar esnasında takım otobüsünde eline mikrofon alıp eski arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na sataştı. İsveçli yıldız daha önce yayınladığı "Adrenalina" isimli kitabında da Hakan hakkında ağır ithamlarda bulunmuştı. İşte Ibrahimovic, Çalhanoğlu arasındaki gerilimin tüm detayları…

Son dakika haberi: Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…

İtalya Serie A'nın son haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup eden Milan, Inter ile girdiği kıyasıya mücadelede kazanan taraf olmayı bildi ve şampiyonluk kupasına ismini yazdıran taraf olmayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…

Ligin son haftasında şampiyonu belirleyecek karşılaşmada Sassuolo sahasında Milan'ı konuk etti. Şampiyonluk adaylarından konuk ekip, 17 ve 32'nci dakikalarda Giroud ile 36'ncı dakikada Kessie'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde mutlu sona ulaştı.

Son dakika haberi: Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…

11 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Stefano Pioli'nin öğrencileri toplamda 18'inci şampiyonluğa ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık aranın ardından tekrardan mutlu sona ulaştı.

Son dakika haberi: Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…

ZLATAN'LA BİTEN ŞAMPİYONLUK, ZLATANLA BAŞLADI

Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti.

SON DAKİKA