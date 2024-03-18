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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar olaylı maç sonrası Halil Umut Meler'e yüklendi! "Futbola ihanetidir"
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:07

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar olaylı maç sonrası Halil Umut Meler'e yüklendi! "Futbola ihanetidir"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u Fred (2) ve Batshuayi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve yarışında tutunmayı başardı. Geceye damga vuran anlar ise; maç sonrası sahaya inen Trabzonspor taraftarının oyunculara saldırması oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve İskender Günen yaşananlar hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar olaylı maç sonrası Halil Umut Meler’e yüklendi! Futbola ihanetidir

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred'in 2 ve Michy Batshuayi'nin de tek golüyle 3-2 kazanarak, puanını 79'a çıkardı.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar olaylı maç sonrası Halil Umut Meler’e yüklendi! Futbola ihanetidir

Maçın ardından taraftarın sahaya girmesinden sonra yaşanan olaylar geceye damga vurdu. SABAH Spor'un usta kalemleri, olaylı maç sonrası çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar olaylı maç sonrası Halil Umut Meler’e yüklendi! Futbola ihanetidir

ÖMER ÜRÜNDÜL: BU MAÇ TATİL EDİLMELİYDİ

İstenmeyen olayların yaşandığı maçta Fenerbahçe, önemli bir 3 puan kazandı. Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmayan F.Bahçe maça çok kararlı başladı. Topa sürekli sahip olarak oyunu karşı alana yıktılar. Çeşitli ofansif varyasyonlar deniyorlardı. Sonra Fred çok güzel bir golle takımına skor avantajı getirdi.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar olaylı maç sonrası Halil Umut Meler’e yüklendi! Futbola ihanetidir

Devre ortasından sonra Trabzonspor oyunu dengeledi. Ama ofansif girişimler kopuk kopuktu, plan program yoktu. Devre biterken de defans hatasından yine Fred'le fark ikiye çıktı. İkinci yarı için her şey Fenerbahçe lehineydi. Ancak sahaya üst üste atılan yabancı maddelerle maç sıkıntıya girdi. Halli Umut Meler birkaç kez oyunu durdurdu, aslında tatil etmesi gerekirdi. Ama 'nasıl olsa F.Bahçe galip, fazla işi büyütmeden maçı bitireyim' düşüncesindeydi.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar olaylı maç sonrası Halil Umut Meler’e yüklendi! Futbola ihanetidir

Sarı-lacivertliler de oyundan tamamen kopunca üst üste iki gol yedi, sonra tekrar uyandılar. Yapılan değişiklikler etkili oldu ve takımın her zaman ihtiyacı ve ilacı olan Batshuayi, kritik anda tekrar F.Bahçe'yi öne geçirdi ve sarı-lacivertliler bu zor gecede 3 puanı kazandı.

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