Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
07:07
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar olaylı maç sonrası Halil Umut Meler'e yüklendi! "Futbola ihanetidir"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u Fred (2) ve Batshuayi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve yarışında tutunmayı başardı. Geceye damga vuran anlar ise; maç sonrası sahaya inen Trabzonspor taraftarının oyunculara saldırması oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve İskender Günen yaşananlar hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.