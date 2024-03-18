Son dakika haberleri: Ahmet Çakar olaylı maç sonrası Halil Umut Meler'e yüklendi! "Futbola ihanetidir"

Devre ortasından sonra Trabzonspor oyunu dengeledi. Ama ofansif girişimler kopuk kopuktu, plan program yoktu. Devre biterken de defans hatasından yine Fred'le fark ikiye çıktı. İkinci yarı için her şey Fenerbahçe lehineydi. Ancak sahaya üst üste atılan yabancı maddelerle maç sıkıntıya girdi. Halli Umut Meler birkaç kez oyunu durdurdu, aslında tatil etmesi gerekirdi. Ama 'nasıl olsa F.Bahçe galip, fazla işi büyütmeden maçı bitireyim' düşüncesindeydi.