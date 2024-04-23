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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak sözler! “Penaltıdan emin değil” VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz…
Giriş Tarihi: 23.04.2024 21:55 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 21:58

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak sözler! “Penaltıdan emin değil” VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Haftanın kapanış maçında sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmüştü. Karşılaşmaya damga vuran an ise Sivasspor'un son dakikalarda VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltı oldu. TFF, pozisyonun VAR kayıtlarını açıklarken usta yorumcu Ahmet Çakar da çok konuşulacak ifadeler paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak sözler! “Penaltıdan emin değil” VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 33. hafta maçlarında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak sözler! “Penaltıdan emin değil” VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz…

Karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında zirveden 4 puan uzak kaldı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak sözler! “Penaltıdan emin değil” VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz…

Bu mücadelenin yankıları devam ederken maçın son dakikalarında Sivasspor'un kazandığı penaltı gündemi bir hayli meşgul etti.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak sözler! “Penaltıdan emin değil” VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz…

Yaşananların üzerine TFF, her hafta olduğu gibi 33. haftanın da VAR kayıtlarını paylaştı. VAR kayıtlarının ardından Ahmet Çakar'ın sözleri gündem oldu.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak sözler! “Penaltıdan emin değil” VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz…

VAR KAYITLARI AÇIKLANMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıklarken EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe maçında yaşanan penaltı pozisyonunun kaydını da yayımladı.

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