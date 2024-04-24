Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:15
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! “Penaltıdan emin değil” VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Sivasspor-Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Haftanın kapanış maçında sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmüştü. Karşılaşmaya damga vuran an ise Sivasspor'un son dakikalarda VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltı oldu. TFF, pozisyonun VAR kayıtlarını açıklarken usta yorumcu Ahmet Çakar da çok konuşulacak ifadeler paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…