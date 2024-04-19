Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
15:21
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sabah Spor yazarı ve usta yorumcu Ahmet Çakar, karşılaşmanın ardından yaşananları bir bir açıkladı. İsmail Kartal'a sert eleştirilerde bulunan Ahmet Çakar, koridorlarda flaş gelişmelerin ortaya çıktığını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…