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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…
Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:21

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sabah Spor yazarı ve usta yorumcu Ahmet Çakar, karşılaşmanın ardından yaşananları bir bir açıkladı. İsmail Kartal'a sert eleştirilerde bulunan Ahmet Çakar, koridorlarda flaş gelişmelerin ortaya çıktığını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ikinci maçında Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine penaltı atışlarında kaybederek elendi.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…

Organizasyona 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente takımlarını eledi.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…

Grup aşamasında Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele eden Fenerbahçe, grubu 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…

Bu turda da Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0 ve 0-1'lik skorlarla eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay Fenerbahçe iddiası! Maç sonunda yaşananları açıkladı: Soyunma odasına giderken…

Çeyrek finalde Yunan temsilcisine ilk maçta 3-2 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçta 1-0 üstünlük kurarak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

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