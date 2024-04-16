Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
09:30
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Sezon başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen kıyasıya mücadele, ligin bitimine 6 hafta kala daha da kızıştı. 32. haftada oynanan karşılaşmaları da kayıpsız geçen 2 ezeli rakibin mücadelesinde şampiyonluk düğümünün RAMS Park'ta oynanacak derbi maçında çözüleceği tahmin ediliyordu. Ancak SABAH Spor yazarı ve usta yorumcu Ahmet Çakar, ters köşeye yatıran bir şampiyonluk kehanetinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…