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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…
Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:30

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Sezon başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen kıyasıya mücadele, ligin bitimine 6 hafta kala daha da kızıştı. 32. haftada oynanan karşılaşmaları da kayıpsız geçen 2 ezeli rakibin mücadelesinde şampiyonluk düğümünün RAMS Park'ta oynanacak derbi maçında çözüleceği tahmin ediliyordu. Ancak SABAH Spor yazarı ve usta yorumcu Ahmet Çakar, ters köşeye yatıran bir şampiyonluk kehanetinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son yılların en dikkat çeken şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında devam ediyor.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…

Ligin 32. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…

Edin Dzeko ve Batshuayi'nin golleriyle krize giren maçı çevirmeyi başaran Kanarya, ligde puanını 85 yapmayı başardı.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…

Son haftalara girilirken yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertli ekip, bir yandan da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ediyor.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…

GALATASARAY, ALANYA'DA FARKLI KAZANDI

Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Galatasaray, 32. haftanın kapanış maçında Alanyaspor deplasmanına çıktı.

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