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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 07:10

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a gol olup yağdı ve sahadan 5-1 galip ayrıldı. Cengiz Ünder'in 4 ve Dzeko'nun 1 gol attığı karşılaşma sonrası Fenerbahçe puanını 47'ye çıkardı. Maçta tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç çarpıcı sözler kaleme aldı. Ahmet Çakar, penaltı beklenen pozisyonla ilgili yorum yaptı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Puanını 47'ye çıkaran Fenerbahçe averajla liderliğini devam ettirdi.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...

FENERBAHÇE, BU SEZON 3. KEZ 5 GOLLE KAZANDI

Sarı-lacivertlilerde goller Cengiz Ünder (4) ve Edin Dzeko'dan geldi. Dusan Tadic de bir penaltıdan yararlanamadı. Bu sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, iç sahada Çaykur Rizespor (5-0) ve deplasmanda Pendikspor (5-0) müsabakalarının ardından İstanbul spor filelerine de 5 kez havalandırdı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...

AHMET ÇAKAR'DAN PENALTI YORUMU

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, İstanbulspor-Fenerbahçe maçı için çarpıcı sözler kaleme aldı. Özellikle Ahmet Çakar, son dakikalarda İsmail Yüksek'in yerde kaldığı ve penaltı beklenilen pozisyon için yorumunu yaptı. İşte o sözler...

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...

ÖMER ÜRÜNDÜL: "FİZİK KONDİSYONU BİR DEVRELİK"

F.Bahçe, maça hızlı ve atak başladı. Kısa sürede attığı golle de çok erken skor avantajı yakaladı. Bu golden sonra İstanbulspor'un da güçlü rakibine kafa tutan hücum girişimleri vardı. İki kere Livakovic'e takıldılar. Ve de beraberlik golünü attılar. Bu golden iki dakika sonra öyle hatalı gol hediye ettiler ki, takımın bütün moral ve direnci sıfıra indi. Ve tamamen dağıldılar.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...

Bunu iyi değerlendiren F.Bahçe de kalan bölümde 2, ikinci devrenin başında da attığı golle büyük farkı buldu. Sonra biraz frene bastılar. Oyun karşılıklı ataklara döndü. F.Bahçe farkı artıracak başka pozisyonlar da buldu. Ama kaleci Alp, biri penaltı olmak üzere 3 kurtarışla buna engel oldu. Sonuçta 3 puan farklı skorla geldi.

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