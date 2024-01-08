Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...

ÖMER ÜRÜNDÜL: "FİZİK KONDİSYONU BİR DEVRELİK"

F.Bahçe, maça hızlı ve atak başladı. Kısa sürede attığı golle de çok erken skor avantajı yakaladı. Bu golden sonra İstanbulspor'un da güçlü rakibine kafa tutan hücum girişimleri vardı. İki kere Livakovic'e takıldılar. Ve de beraberlik golünü attılar. Bu golden iki dakika sonra öyle hatalı gol hediye ettiler ki, takımın bütün moral ve direnci sıfıra indi. Ve tamamen dağıldılar.