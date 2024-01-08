Giriş Tarihi: 08.01.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
07:10
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! İstanbulspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyon...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a gol olup yağdı ve sahadan 5-1 galip ayrıldı. Cengiz Ünder'in 4 ve Dzeko'nun 1 gol attığı karşılaşma sonrası Fenerbahçe puanını 47'ye çıkardı. Maçta tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç çarpıcı sözler kaleme aldı. Ahmet Çakar, penaltı beklenen pozisyonla ilgili yorum yaptı.