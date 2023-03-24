Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Aleyna Eroğlu yasak aşkı Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etmişti! Eşi Cemre Karadeniz sessizliğini bozdu
Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 14:28

Son dakika haberleri: Aleyna Eroğlu yasak aşkı Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etmişti! Eşi Cemre Karadeniz sessizliğini bozdu

Son dakika haberleri... Katıldığı bir moda yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu, yasak aşkı Batuhan Karadeniz tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yaparak iddiayı yalanlayan Karadeniz'in evli ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadeniz'in eşi Cemre Karadeniz olay yaratacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Aleyna Eroğlu yasak aşkı Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etmişti! Eşi Cemre Karadeniz sessizliğini bozdu

Son dakika haberleri... Katıldığı bir moda yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu, yasak aşkı Batuhan Karadeniz tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yaparak iddiayı yalanlayan Karadeniz'in evli ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadeniz'in eşi Cemre Karadeniz olay yaratacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Aleyna Eroğlu yasak aşkı Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etmişti! Eşi Cemre Karadeniz sessizliğini bozdu

Yıllar önce yayınlanan bir moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram'da içerikler üretmeye başlayan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayarak bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Aleyna Eroğlu yasak aşkı Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etmişti! Eşi Cemre Karadeniz sessizliğini bozdu

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan ve sevgilisinden daha önce de defalarca kez şiddet gördüğünü ileri süren Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da ifade etmişti.

Son dakika haberleri: Aleyna Eroğlu yasak aşkı Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etmişti! Eşi Cemre Karadeniz sessizliğini bozdu

Eroğlu'nun sözlerinin ardından avukatı Mert Öcel aracılığıyla açıklama yapan Batuhan Karadeniz, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak hukuki süreci başlatacaklarını duyurmuştu.

Son dakika haberleri: Aleyna Eroğlu yasak aşkı Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etmişti! Eşi Cemre Karadeniz sessizliğini bozdu

Yapılan açıklamada, "21.03.2023 günü saat 04.00 sıralarında soruşturma dosyasında müşteki olarak görünen şahıs, müvekkilin konakladığı otele gelmiş, otel odasının kapısı çalınmıştır. Müvekkil tarafından kapı aralanmış, müşteki olarak görünen şahıs ayağını ve kolunu kapının arasına sokmak suretiyle içeriye girmeye çalışmış, müvekkil tarafından olayın daha fazla büyümemesi adına kapı kapatılmıştır...

SON DAKİKA