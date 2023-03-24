Son dakika haberleri: Aleyna Eroğlu yasak aşkı Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etmişti! Eşi Cemre Karadeniz sessizliğini bozdu

Yapılan açıklamada, "21.03.2023 günü saat 04.00 sıralarında soruşturma dosyasında müşteki olarak görünen şahıs, müvekkilin konakladığı otele gelmiş, otel odasının kapısı çalınmıştır. Müvekkil tarafından kapı aralanmış, müşteki olarak görünen şahıs ayağını ve kolunu kapının arasına sokmak suretiyle içeriye girmeye çalışmış, müvekkil tarafından olayın daha fazla büyümemesi adına kapı kapatılmıştır...