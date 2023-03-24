Giriş Tarihi: 24.03.2023 14:10
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
14:28
Son dakika haberleri: Aleyna Eroğlu yasak aşkı Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etmişti! Eşi Cemre Karadeniz sessizliğini bozdu
Son dakika haberleri... Katıldığı bir moda yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu, yasak aşkı Batuhan Karadeniz tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yaparak iddiayı yalanlayan Karadeniz'in evli ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadeniz'in eşi Cemre Karadeniz olay yaratacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...