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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: Beşiktaş derken ters köşe…
Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:32

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: Beşiktaş derken ters köşe…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla adından söz ettiren ve lige damga vuran Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Her transfer döneminde yeniden Türkiye'ye döneceği konuşulan Brezilyalı yıldız için yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıkla birlikte Arabistan'da sezonu kapatan Talisca'nın gelecek sezon yeniden Süper Lig'de bir takıma imza atacağı konuşulmaya başlandı. Flaş transfer iddiası, futbolseverlerde de heyecan yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: Beşiktaş derken ters köşe…

Son dakika haberleri… Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da kariyerine devam eden Anderson Talisca, Süper Lig'de iz bırakmıştı.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: Beşiktaş derken ters köşe…

Beşiktaş formasıyla 2016/17 sezonunda adından söz ettirmeyi başaran Brezilyalı yıldız, taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

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Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: Beşiktaş derken ters köşe…

Siyah-beyazlı ekiple o sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, 2021 yılından bu yana Al-Nassr'da oynuyor.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: Beşiktaş derken ters köşe…

30 yaşındaki futbolcu için Türkiye'nin dev kulüpleri birçok kez nabız yoklasa da maddi nedenler dolayısıyla bu transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: Beşiktaş derken ters köşe…

Bu sırada Talisca için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Süper Lig devi, gelecek sezon için Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.

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