Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
14:32
Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: Beşiktaş derken ters köşe…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla adından söz ettiren ve lige damga vuran Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Her transfer döneminde yeniden Türkiye'ye döneceği konuşulan Brezilyalı yıldız için yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıkla birlikte Arabistan'da sezonu kapatan Talisca'nın gelecek sezon yeniden Süper Lig'de bir takıma imza atacağı konuşulmaya başlandı. Flaş transfer iddiası, futbolseverlerde de heyecan yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…