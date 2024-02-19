Giriş Tarihi: 19.02.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
19:26
Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu: Süper Lig devine imzayı atacak…
Son dakika haberleri… Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla fırtınalar estiren Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Al-Nassr'da devam eden tecrübeli futbolcu, sezon sonunda Suudi Arabistan'dan ayrılacak. Brezilya basınında çıkan haberlere göre ise Talisca'nın Süper Lig'e geri dönme ihtimali bir hayli yüksek. Futbolseverleri heyecanlandırmayı başaran bu haberin yakın zamanda resmiyete de kavuşması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…