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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu: Süper Lig devine imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 19.02.2024 19:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 19:26

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla fırtınalar estiren Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Al-Nassr'da devam eden tecrübeli futbolcu, sezon sonunda Suudi Arabistan'dan ayrılacak. Brezilya basınında çıkan haberlere göre ise Talisca'nın Süper Lig'e geri dönme ihtimali bir hayli yüksek. Futbolseverleri heyecanlandırmayı başaran bu haberin yakın zamanda resmiyete de kavuşması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri... Kariyeri boyunca oynadığı her takımda iz bırakmayı başaran Anderson Talisca, bir dönem Süper Lig'e de damga vurmuştu.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Beşiktaş formasıyla taraftarlarına kalbine kazınan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekipte önemli başarılar da elde etti.

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Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Süper Lig'de 2016/17 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Her transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Talisca'nın geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu: Süper Lig devine imzayı atacak…

Bu sezon Al-Nassr ile 23 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki yıldız isim, 20 gol ve 4 asistle oynuyor.

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