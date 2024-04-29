Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
07:06
Son dakika haberleri: Antalyaspor'da Sergen Yalçın krizi patlak verdi! İsmi Beşiktaş ile anılıyordu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın için bomba bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş ile adı anılan deneyimli çalıştırıcının kulübüyle kriz yaşadığı ve antrenmanlara çıkmadığı ifade edildi. Yaşanan krizin perde arkasındaki gerçekler de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...