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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Antalyaspor'da Sergen Yalçın krizi patlak verdi! İsmi Beşiktaş ile anılıyordu...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 07:06

Son dakika haberleri: Antalyaspor'da Sergen Yalçın krizi patlak verdi! İsmi Beşiktaş ile anılıyordu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın için bomba bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş ile adı anılan deneyimli çalıştırıcının kulübüyle kriz yaşadığı ve antrenmanlara çıkmadığı ifade edildi. Yaşanan krizin perde arkasındaki gerçekler de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Sergen Yalçın krizi patlak verdi! İsmi Beşiktaş ile anılıyordu...

Trendyol Süper Lig'de Nuri Şahin sonrası Antalyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın, Akdeniz ekibiyle inişli çıkışlı bir performans ortaya koyuyor.

Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Sergen Yalçın krizi patlak verdi! İsmi Beşiktaş ile anılıyordu...

45 puanla 10. sırada yer alan Akdeniz ekibi orta sıralarda ve küme düşme hattından 12 puan uzaklıkta.

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Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Sergen Yalçın krizi patlak verdi! İsmi Beşiktaş ile anılıyordu...

ANTALYASPOR'DA KRİZ PATLAK VERDİ

Haftanın kapanış maçında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da kriz patlak verdi.

Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Sergen Yalçın krizi patlak verdi! İsmi Beşiktaş ile anılıyordu...

Finansal anlamda sıkıntıların içerisinde olan ve devre arasında transfer engeline takılan Antalyaspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi Sergen Yalçın şoku yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Sergen Yalçın krizi patlak verdi! İsmi Beşiktaş ile anılıyordu...

SERGEN YALÇIN ANTRENMANLARA ÇIKMADI

Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın, Antalyaspor'un Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesi 2 antrenmana çıkmadı.

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