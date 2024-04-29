Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:51
Son dakika haberleri: Arda Güler için dünya devinden tam 50 milyon Euro! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e sezon başında transfer olan genç futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile formasıyla önemli süreler almaya başladı. Sakatlık sürecinin ardından ligde birçok maçta forma giyemeyen Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından gelecek haftalarda daha çok oynatılacak. Geçtiğimiz hafta ilk kez 11'de başlayan ve bunu golle süsleyen Arda Güler için flaş bir transfer iddiası geldi. Carlo Ancelotti'nin kalacak sözlerine rağmen müthiş iddia bomba etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…