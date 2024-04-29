Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler için dünya devinden tam 50 milyon Euro! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama…
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:51

Son dakika haberleri: Arda Güler için dünya devinden tam 50 milyon Euro! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e sezon başında transfer olan genç futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile formasıyla önemli süreler almaya başladı. Sakatlık sürecinin ardından ligde birçok maçta forma giyemeyen Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından gelecek haftalarda daha çok oynatılacak. Geçtiğimiz hafta ilk kez 11'de başlayan ve bunu golle süsleyen Arda Güler için flaş bir transfer iddiası geldi. Carlo Ancelotti'nin kalacak sözlerine rağmen müthiş iddia bomba etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler için dünya devinden tam 50 milyon Euro! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama…

Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde kendini göstermeye başladı.

Son dakika haberleri: Arda Güler için dünya devinden tam 50 milyon Euro! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama…

Transferin hemen ardından yaşadığı şanssız sakatlıklarla formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan genç futbolcu, yeniden rekabete dahil oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Arda Güler için dünya devinden tam 50 milyon Euro! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama…

Geçtiğimiz hafta oynanan Real Sociedad maçında kariyerinde bir ilki yaşayan Arda, ilk 11'de maça başlamış ve bunu golle süslemişti.

Son dakika haberleri: Arda Güler için dünya devinden tam 50 milyon Euro! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama…

Real Sociedad maçında attığı golle takımına maçı kazandıran Arda Güler, İspanyol taraftarların da beğenisini kazandı.

Son dakika haberleri: Arda Güler için dünya devinden tam 50 milyon Euro! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama…

Sezon boyunca hakkında çıkan transfer iddiaları büyük ses getirirken yeni bir söylenti daha ortaya atıldı.

SON DAKİKA