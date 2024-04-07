Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de kriz yarattı! Milli yıldız için olay iddia: Florentino Perez ve Carlo Ancelotti…

Giriş Tarihi: 07.04.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
15:59
Son dakika haberleri… Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performansla önce a takıma daha sonra milli takıma kadar yükselen Arda Güler, bu süreçte Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Sezon başında rekor satış bedeliyle dünyanın en büyük takımları arasında yer alan Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu, İspanya'da şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Beklediği forma şanslarından bir hayli uzak olan Arda Güler, İspanyol basınında yer alan iddialara göre eflatun-beyazlı ekipte adeta kriz çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…