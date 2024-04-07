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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de kriz yarattı! Milli yıldız için olay iddia: Florentino Perez ve Carlo Ancelotti…
Giriş Tarihi: 07.04.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 15:59

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de kriz yarattı! Milli yıldız için olay iddia: Florentino Perez ve Carlo Ancelotti

Son dakika haberleri… Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performansla önce a takıma daha sonra milli takıma kadar yükselen Arda Güler, bu süreçte Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Sezon başında rekor satış bedeliyle dünyanın en büyük takımları arasında yer alan Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu, İspanya'da şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Beklediği forma şanslarından bir hayli uzak olan Arda Güler, İspanyol basınında yer alan iddialara göre eflatun-beyazlı ekipte adeta kriz çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de kriz yarattı! Milli yıldız için olay iddia: Florentino Perez ve Carlo Ancelotti…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı ve şans verdiği Arda Güler, Türk futbolunun en yetenekli isimleri arasına girdi.

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de kriz yarattı! Milli yıldız için olay iddia: Florentino Perez ve Carlo Ancelotti…

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans sayesinde önemli takımları peşine takan Arda, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de kriz yarattı! Milli yıldız için olay iddia: Florentino Perez ve Carlo Ancelotti…

Sezon başında Barcelona ve Real Madrid arasındaki Arda Güler savaşı, milli futbolcunun Madrid'e inişiyle son buldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de kriz yarattı! Milli yıldız için olay iddia: Florentino Perez ve Carlo Ancelotti…

Ancak Real Madrid'de beklediği forma şanslarını bulmaktan bir hayli uzak kalan Arda Güler, bu durumdan oldukça şikayetçi.

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de kriz yarattı! Milli yıldız için olay iddia: Florentino Perez ve Carlo Ancelotti…

Real Madrid kariyerinde 98 dakika forma giyebilen genç oyuncu, ilk golünü de oyuna sonradan girdiği Celta Vigo mücadelesinde kaydetti.

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