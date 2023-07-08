Giriş Tarihi: 08.07.2023 21:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 21:30

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yerini dolduracak ismi Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: Yıldız isim Florya’yı bile gezdi…

Son dakika haberleri… Türkiye'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken kulüpler kadrolarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ryan Kent'i kadrosuna kattı. Berisha, Pelkas, Bruma ve Arda Güler ile de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli ekip, genç yıldız Arda'nın yerini doldurmak için gözüne kestirdiği yıldız oyuncuda adeta şoka uğradı. Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yaklaştığı futbolcu için Galatasaray devreye girdi ve ilk görüşmeyi yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…