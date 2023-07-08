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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler’in yerini dolduracak ismi Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: Yıldız isim Florya’yı bile gezdi…
Giriş Tarihi: 08.07.2023 21:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 21:30

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yerini dolduracak ismi Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: Yıldız isim Florya’yı bile gezdi…

Son dakika haberleri… Türkiye'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken kulüpler kadrolarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ryan Kent'i kadrosuna kattı. Berisha, Pelkas, Bruma ve Arda Güler ile de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli ekip, genç yıldız Arda'nın yerini doldurmak için gözüne kestirdiği yıldız oyuncuda adeta şoka uğradı. Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yaklaştığı futbolcu için Galatasaray devreye girdi ve ilk görüşmeyi yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yerini dolduracak ismi Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: Yıldız isim Florya’yı bile gezdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de transfer dönemi tüm hareketliliği ve heyecanıyla birlikte devam ediyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yerini dolduracak ismi Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: Yıldız isim Florya’yı bile gezdi…

Türkiye'de son yıllarda olduğu gibi bu sene de Galatasaray ve Fenerbahçe birçok oyuncu için karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in yerini dolduracak ismi Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: Yıldız isim Florya’yı bile gezdi…

Avrupa ve Türk basınında yer alan haberlerde Wilfried Zaha, Leandro Paredes gibi futbolcular için karşı karşıya gelen iki dev kulüp, kadrolarını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yerini dolduracak ismi Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: Yıldız isim Florya’yı bile gezdi…

Bu sezon transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Ryan Kent gibi iki önemli ismi kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in yerini dolduracak ismi Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye tarihi çalım: Yıldız isim Florya’yı bile gezdi…

Galatasaray'da ise henüz suskunluk devam ediyor. Sarı-kırmızlılar, Icardi ve Rashica'yı öncelikli olarak transfer etmek istiyor.

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