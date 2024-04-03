Giriş Tarihi: 03.04.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
14:43
Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’de imkansızı başardı! Süper Lig’e saatler kala: Caner Erkin’e kariyerinin sezonunu yaşattı
Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Arda Turan, Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydi. Türk futbolunun en kariyerli yerli futbolcularından birisi olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı. Eyüpspor'u çalıştıran genç teknik direktör, adeta tarih yazıyor. Süper Lig'e yükselmesi beklenen Arda Turan'ın takımı, ilki yaşayacak. İşte son dakika haberinin detayları…