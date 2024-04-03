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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’de imkansızı başardı! Süper Lig’e saatler kala: Caner Erkin’e kariyerinin sezonunu yaşattı
Giriş Tarihi: 03.04.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 14:43

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’de imkansızı başardı! Süper Lig’e saatler kala: Caner Erkin’e kariyerinin sezonunu yaşattı

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Arda Turan, Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydi. Türk futbolunun en kariyerli yerli futbolcularından birisi olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı. Eyüpspor'u çalıştıran genç teknik direktör, adeta tarih yazıyor. Süper Lig'e yükselmesi beklenen Arda Turan'ın takımı, ilki yaşayacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’de imkansızı başardı! Süper Lig’e saatler kala: Caner Erkin’e kariyerinin sezonunu yaşattı

Son dakika haberleri… Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydikten sonra futbolu geçtiğimiz yıllarda bırakan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de hızlı bir giriş yaptı.

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’de imkansızı başardı! Süper Lig’e saatler kala: Caner Erkin’e kariyerinin sezonunu yaşattı

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Eyüpspor'a imza atan ve takımıyla ilk kez bir tam sezon geçiren Arda Turan, kulüp tarihine geçiyor.

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Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’de imkansızı başardı! Süper Lig’e saatler kala: Caner Erkin’e kariyerinin sezonunu yaşattı

Eyüpspor ile imkansızı başaran Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de rakiplerine büyük fark atarak liderliğini sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’de imkansızı başardı! Süper Lig’e saatler kala: Caner Erkin’e kariyerinin sezonunu yaşattı

Süper Lig'e yükselmesine sadece 1 adım kalan Eyüpspor, kurulduğu günden bu yana ilk kez bu sevinci yaşayacak.

Son dakika haberleri: Arda Turan 1. Lig’de imkansızı başardı! Süper Lig’e saatler kala: Caner Erkin’e kariyerinin sezonunu yaşattı

1. Lig'de 27 resmi maç yapan Eyüpspor, 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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