Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
18:16
Son dakika haberleri: Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…
Son dakika haberleri… Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Arda Turan, 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başında mucizeler yarattı. İstanbul ekibini tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, gelecek sezon teknik direktör olarak Süper Lig tecrübesi yaşayacak. Bu sırada transfer çalışmalarına da başlayan Turan, dünya yıldızı bir ismi Süper Lig'e getirmenin peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…