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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 18:16

Son dakika haberleri: Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Son dakika haberleri… Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Arda Turan, 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başında mucizeler yarattı. İstanbul ekibini tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, gelecek sezon teknik direktör olarak Süper Lig tecrübesi yaşayacak. Bu sırada transfer çalışmalarına da başlayan Turan, dünya yıldızı bir ismi Süper Lig'e getirmenin peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Son dakika haberleri… Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ile mucizeler yaratan Arda Turan, bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Son dakika haberleri: Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Eyüpspor'a tarihinin en önemli başarısını yaşatan Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyiminde şampiyonluk yaşamayı başardı.

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Son dakika haberleri: Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de başarı basamaklarını hızlı çıkan genç çalıştırıcı, Süper Lig'e damga vurmayı hedefliyor.

Son dakika haberleri: Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Teknik direktörlük serüveninde önemli takımlarda görev almayı hedefleyen Arda Turan'ın Eyüpspor ile Süper Lig macerası öncesinde ilk transferi de belli oldu.

Son dakika haberleri: Arda Turan dünya yıldızını Süper Lig’e getiriyor! Lionel Messi’nin arkadaşı yeni prensi olacak…

Süper Lig'de kalıcı olmak adına etkili bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın isteklerine göre çalışmalarını sürdürüyor.

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