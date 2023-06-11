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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Galatasaray’dan eski takım arkadaşını Eyüpspor'a getiriyor…
Giriş Tarihi: 11.06.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 21:24

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Galatasaray’dan eski takım arkadaşını Eyüpspor'a getiriyor…

Son dakika haberleri… Futbolu bıraktıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, takımıyla Süper Lig'e çıkma mücadelesi vermiş ancak başarılı olamamıştı. Play-off yarı finalinde Bodrumspor'a elenerek büyük bir yıkım yaşayan Eyüpspor, yeni sezona iddialı bir kadroyla girerek Süper Lig'e çıkmak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Arda Turan'ın da ilk transferi belli oldu. Genç çalıştırıcı, Galatasaray'dan eski takım arkadaşını alıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Galatasaray’dan eski takım arkadaşını Eyüpspor’a getiriyor…

Son dakika haberleri… Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, takımıyla Süper Lig'e çıkma mücadelesi verdi.

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Galatasaray’dan eski takım arkadaşını Eyüpspor’a getiriyor…

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbul'da 1-0 yendiği Bodrumspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Eyüpspor, 1. Lig'de kalmıştı.

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Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Galatasaray’dan eski takım arkadaşını Eyüpspor’a getiriyor…

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan eski ünlü futbolcu Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve futbolcuları ise finali son anlarda kaçırarak büyük üzüntü yaşadı.

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Galatasaray’dan eski takım arkadaşını Eyüpspor’a getiriyor…

Gelecek sezon da Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, iddialı bir kadro kurarak Süper Lig'e gelmek istiyor.

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Galatasaray’dan eski takım arkadaşını Eyüpspor’a getiriyor…

Sezon başı tecrübeli isimleri kadrosuna katan ancak Süper Lig hayallerini erteleyen Eyüpspor, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

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