Giriş Tarihi: 11.06.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 21:24

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın ilk transferi belli oldu! Galatasaray’dan eski takım arkadaşını Eyüpspor'a getiriyor…

Son dakika haberleri… Futbolu bıraktıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, takımıyla Süper Lig'e çıkma mücadelesi vermiş ancak başarılı olamamıştı. Play-off yarı finalinde Bodrumspor'a elenerek büyük bir yıkım yaşayan Eyüpspor, yeni sezona iddialı bir kadroyla girerek Süper Lig'e çıkmak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Arda Turan'ın da ilk transferi belli oldu. Genç çalıştırıcı, Galatasaray'dan eski takım arkadaşını alıyor. İşte son dakika haberinin detayları…