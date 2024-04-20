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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Turan’ın Süper Lig’de ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızını alıyor: Kimse bunu beklemiyordu
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:55

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın Süper Lig’de ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızını alıyor: Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza atmış olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de bir hayli hızlı başladı. İlk takımı Eyüpspor ile birlikte Trendyol 1. Lig'de mücadele eden genç çalıştırıcı, rakiplerine büyük fark atarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Yeni sezon için transfer çalışmalarına da başlayan Arda Turan ve ekibi, Eyüpspor'un tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de güçlü bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda ilk transferi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın Süper Lig’de ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızını alıyor: Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika haberleri… Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ile mucizeler yaratan Arda Turan, bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın Süper Lig’de ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızını alıyor: Kimse bunu beklemiyordu

Eyüpspor'a tarihinin en önemli başarısını yaşatan Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyiminde şampiyonluk yaşamayı başardı.

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Son dakika haberleri: Arda Turan’ın Süper Lig’de ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızını alıyor: Kimse bunu beklemiyordu

Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de başarı basamaklarını hızlı çıkan genç çalıştırıcı, Süper Lig'e damga vurmayı hedefliyor.

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın Süper Lig’de ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızını alıyor: Kimse bunu beklemiyordu

Teknik direktörlük serüveninde önemli takımlarda görev almayı hedefleyen Arda Turan'ın Eyüpspor ile Süper Lig macerası öncesinde ilk transferi de belli oldu.

Son dakika haberleri: Arda Turan’ın Süper Lig’de ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızını alıyor: Kimse bunu beklemiyordu

Süper Lig'de kalıcı olmak adına etkili bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın isteklerine göre çalışmalarını sürdürüyor.

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