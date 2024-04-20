Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
11:55
Son dakika haberleri: Arda Turan’ın Süper Lig’de ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızını alıyor: Kimse bunu beklemiyordu
Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza atmış olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine de bir hayli hızlı başladı. İlk takımı Eyüpspor ile birlikte Trendyol 1. Lig'de mücadele eden genç çalıştırıcı, rakiplerine büyük fark atarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Yeni sezon için transfer çalışmalarına da başlayan Arda Turan ve ekibi, Eyüpspor'un tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de güçlü bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda ilk transferi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…