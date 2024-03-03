Giriş Tarihi: 03.03.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
22:18
Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü! O paylaşım sonrası Galatasaraylı yöneticilere döndü ve...
Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birisi Dolmabahçe'de oynandı. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu karşılaşmadan Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı tek golle 3 puanı kazandı. 75 puana ulaşarak ligde yeniden zirveye çıkan Aslan, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı da döndü. Öte yandan mücadelenin ardından Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…