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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü! O paylaşım sonrası Galatasaraylı yöneticilere döndü ve...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 22:18

Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü! O paylaşım sonrası Galatasaraylı yöneticilere döndü ve...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birisi Dolmabahçe'de oynandı. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu karşılaşmadan Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı tek golle 3 puanı kazandı. 75 puana ulaşarak ligde yeniden zirveye çıkan Aslan, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı da döndü. Öte yandan mücadelenin ardından Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü! O paylaşım sonrası Galatasaraylı yöneticilere döndü ve...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, 28. haftanın zorlu maçında Beşiktaş'a konuk oldu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü! O paylaşım sonrası Galatasaraylı yöneticilere döndü ve...

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü! O paylaşım sonrası Galatasaraylı yöneticilere döndü ve...

Mücadelenin devamında iki takım da dengeli bir oyun sergilerken heyecan seviyesi düşük kaldı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü! O paylaşım sonrası Galatasaraylı yöneticilere döndü ve...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gol pozisyonlarına girmekte zorlandığı mücadelenin sonunda bir de kırmızı kart çıktı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü! O paylaşım sonrası Galatasaraylı yöneticilere döndü ve...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Omar Colley, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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