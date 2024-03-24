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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 19:54

Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde bu yılı en iyi noktada kapatmanın peşinde. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, ligde de üçüncü sırayı istiyor. Bir yandan gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kara Kartal, Hasan Arat başkanlığında iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Hareketli bir transfer sezonu geçirmesi beklenen Beşiktaş'ın tam 3 dünya yıldızını getireceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Daha sonra sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, son olarak çareyi Fernando Santos'da buldu.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Portekizli teknik direktör ile şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kara Kartal, Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Yarı finalde Ankaragücü'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadro kurmak isterken yöneticilerine de tam yetki verdi.

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