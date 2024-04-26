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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın derken sürpriz isim...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:12

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın derken sürpriz isim...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon teknik direktörler konusunda krizler yaşayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlı camia, takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için yerli hocalar konusunda Sergen Yalçın ve Nuri Şahin isimlerini gündemine getirirken yabancı hoca için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Kartal'ın gündemine gelen o isim...

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın derken sürpriz isim...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yarın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın derken sürpriz isim...

Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen Siyah-beyazlı takım, ilk maçında Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın derken sürpriz isim...

Siyah-beyazlılar, sezona Şenol Güneş ile başlayıp devamında takımı Burak Yılmaz'a emanet ederken ardından Rıza Çalımbay göreve getirilmişti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın derken sürpriz isim...

Bu sezon teknik direktörl konusunda krizler yaşayan siyah-beyazlı camia, son olarak Fernando Santos ile yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın derken sürpriz isim...

TAKIM SEZON SONUNA KADAR TOPRAKTEPE'YE EMANET

Ahmet Nur Çebi yönetiminden koltuğu devraldıktan sonra ilk önce Serdar Topraktepe'ye takımı emanet edip hoca arayışına girişen ve sonunda Fernando Santos'u getiren başkan Hasan Arat, 16 maçın ardından kötü sonuçlar nedeniyle Portekizli ile yolları ayırıp yeniden takımı Topraktepe'ye teslim etti.

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