Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:12
Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın derken sürpriz isim...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon teknik direktörler konusunda krizler yaşayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlı camia, takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için yerli hocalar konusunda Sergen Yalçın ve Nuri Şahin isimlerini gündemine getirirken yabancı hoca için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Kartal'ın gündemine gelen o isim...