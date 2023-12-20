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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın teknik direktör adayları belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine dünyaca ünlü hoca: Listede eski Beşiktaşlı sürprizi...
Giriş Tarihi: 20.12.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 18:30

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın teknik direktör adayları belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine dünyaca ünlü hoca: Listede eski Beşiktaşlı sürprizi...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, 2023-2024 sezonuna Şenol Güneş ile başlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının döneminde üst üste kötü sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, FC Lugano maçında alınan yenilginin ardından yollarını ayırdı. Daha sonra Burak Yılmaz ile yola devam eden Kara Kartal, genç çalıştırıcıdan da memnun kalmadı ve bir teknik direktör değişikliğine daha gitti. Şu an takımın başında olan Rıza Çalımbay'ın ise devre arasında gönderileceği konuşuluyor. Bu sırada Beşiktaş'ın dünyaca ünlü hocalarla dolu olan teknik direktör aday listesi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın teknik direktör adayları belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine dünyaca ünlü hoca: Listede eski Beşiktaşlı sürprizi...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş yönetiminde giren Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın teknik direktör adayları belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine dünyaca ünlü hoca: Listede eski Beşiktaşlı sürprizi...

Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte ligde çokça eleştirilen siyah-beyazlı ekip, yaz transfer sezonunda yapılan transferlerle de tepki çekmişti.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın teknik direktör adayları belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine dünyaca ünlü hoca: Listede eski Beşiktaşlı sürprizi...

Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Burak Yılmaz ile de aradığını bulamayan Beşiktaş, bir teknik direktör değişikliği daha yaşadı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın teknik direktör adayları belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine dünyaca ünlü hoca: Listede eski Beşiktaşlı sürprizi...

Burak Yılmaz'ın ardından ise bu kez Rıza Çalımbay takımın başına geçti. Beşiktaş, sezonun henüz ortasında 3 teknik direktör değişikliği yaşadı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın teknik direktör adayları belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine dünyaca ünlü hoca: Listede eski Beşiktaşlı sürprizi...

Rıza Çalımbay yönetiminde yoluna devam eden Kara Kartal, bu sırada bir de başkanlık seçimi geçirdi.

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