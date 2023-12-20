Giriş Tarihi: 20.12.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 18:30

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın teknik direktör adayları belli oldu! Rıza Çalımbay’ın yerine dünyaca ünlü hoca: Listede eski Beşiktaşlı sürprizi...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, 2023-2024 sezonuna Şenol Güneş ile başlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının döneminde üst üste kötü sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, FC Lugano maçında alınan yenilginin ardından yollarını ayırdı. Daha sonra Burak Yılmaz ile yola devam eden Kara Kartal, genç çalıştırıcıdan da memnun kalmadı ve bir teknik direktör değişikliğine daha gitti. Şu an takımın başında olan Rıza Çalımbay'ın ise devre arasında gönderileceği konuşuluyor. Bu sırada Beşiktaş'ın dünyaca ünlü hocalarla dolu olan teknik direktör aday listesi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…