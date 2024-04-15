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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:08

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, Fernando Santos'un teknik direktörlüğü döneminde de istediğini alamadı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, ve Rıza Çalımbay'ın ardından göreve gelen Santos, Kara Kartal'ın sorunlarına çare olamadı. Samsunspor maçında alınan beraberliğin ardından yollar ayrılan Fernando Santos'un yerine gelecek isim siyah-beyazlı ekibin gündemini meşgul ediyor. Taraftarların beklentisi Sergen Yalçın olurken yönetimin düşüncesi ise farklı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta 9 Ocak'ta göreve getirilen ve sezonun 5. teknik adamı olan Fernando Santos, takımı toparlayamadı. Önceki gün Samsunspor beraberliğiyle son 5 maçını da kazanamayınca bileti kesilen Portekizli hocanın; oyun planı, kadro tercihleri ve yaptığı hamleler bardağı taşırdı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…

İŞTE SANTOS'U BİTİREN ETKENLER

İşte Santos'un sonunu getiren hataları:

COŞKU YOK, ÇİLE VAR: Beşiktaş taraftarları, takımın pozitif futbol oynamasını ve mücadele etmesini bekliyordu. Ancak temkinli oyun anlayışından yana olan ve hücum kısırlığına çözüm bulamayan Santos'un yönetiminde siyah-beyazlılar, 13 maçta sadece 12 gol attı. Coşkulu oyun beklentisi yerini çileye bıraktı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…

KÖTÜ TERCİH: Portekizli, sık sık futbolcuların mevkileriyle oynadı. Muçi, Semih, Rashica üçlüsünü birçok maçta kendi bölgelerinde oynatmadı. Bu da takımın oyununu ciddi şekilde etkiledi.

GENÇLERİ UNUTTU: Gençlere forma şansı vermekten kaçtı. Demir Ege uzun süredir oynamazken, Masuaku'nun yokluğunda formayı Emrecan'a vermek yerine sol bek performansı kötü olan Bakhtiyor'u tercih etti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…

HAMLELERİ İŞE YARAMADI: Maçlara müdahaleleri yetersiz kaldı. Beşiktaş, geriye düştüğü ya da berabere giden 7 karşılaşmanın hiçbirini çeviremedi. Önde olduğu son iki maçta ise puan kayıpları yaşadı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…

YENİLERİ KULLANAMADI: Ara transfer döneminde takıma dahil edilen 4 oyuncudan da verim alamadı. Joe Worrall'ı kulübeden çıkarmayan, hatta maç kadrosuna dahi almayan Santos, Svensson'u da beğenmedi ve performansı kötü olsa da Onur Bulut'u oynatmaya devam etti. Alınmasını çok istediği 12 milyon Euro'luk rekor transfer Al-Musrati'yi de son iki maçta kulübede oturttu.

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