Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:08
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, Fernando Santos'un teknik direktörlüğü döneminde de istediğini alamadı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, ve Rıza Çalımbay'ın ardından göreve gelen Santos, Kara Kartal'ın sorunlarına çare olamadı. Samsunspor maçında alınan beraberliğin ardından yollar ayrılan Fernando Santos'un yerine gelecek isim siyah-beyazlı ekibin gündemini meşgul ediyor. Taraftarların beklentisi Sergen Yalçın olurken yönetimin düşüncesi ise farklı. İşte son dakika haberinin detayları...