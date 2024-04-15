Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…

YENİLERİ KULLANAMADI: Ara transfer döneminde takıma dahil edilen 4 oyuncudan da verim alamadı. Joe Worrall'ı kulübeden çıkarmayan, hatta maç kadrosuna dahi almayan Santos, Svensson'u da beğenmedi ve performansı kötü olsa da Onur Bulut'u oynatmaya devam etti. Alınmasını çok istediği 12 milyon Euro'luk rekor transfer Al-Musrati'yi de son iki maçta kulübede oturttu.