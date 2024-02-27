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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gönderilecek ilk isim belli oldu! Fernando Santos biletini kesti: Büyük beklentiyle gelmişti…
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:24

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gönderilecek ilk isim belli oldu! Fernando Santos biletini kesti: Büyük beklentiyle gelmişti…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son olarak İstanbulspor'u deplasmanda 2 golle mağlup eden siyah-beyazlılar, önce Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u hafta sonu ise Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Bu sırada Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'a sezon başında büyük beklentilerle gelen yıldız ismin biletini de kesti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gönderilecek ilk isim belli oldu! Fernando Santos biletini kesti: Büyük beklentiyle gelmişti…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste yaşanan kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gönderilecek ilk isim belli oldu! Fernando Santos biletini kesti: Büyük beklentiyle gelmişti…

Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Burak Yılmaz da beklentilerin altında kalınca bu kez Rıza Çalımbay takımın başına geçti.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gönderilecek ilk isim belli oldu! Fernando Santos biletini kesti: Büyük beklentiyle gelmişti…

Ancak Rıza Çalımbay'ın da inişli çıkışlı performansı ve futbolcularla yaşadığı olumsuz tavırlar, Beşiktaş'ın yeni hocasını belirledi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gönderilecek ilk isim belli oldu! Fernando Santos biletini kesti: Büyük beklentiyle gelmişti…

Hasan Arat yönetimi, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'a güvenerek sezonu bu şekilde tamamlayacağını belirtti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gönderilecek ilk isim belli oldu! Fernando Santos biletini kesti: Büyük beklentiyle gelmişti…

Portekizli çalıştırıcıyla 8 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçının 7'sinde gol yemeyen siyah-beyazlı takım, sahasındaki 5 müsabakada da filelerini düşürmedi.

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