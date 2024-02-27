Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:24
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gönderilecek ilk isim belli oldu! Fernando Santos biletini kesti: Büyük beklentiyle gelmişti…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son olarak İstanbulspor'u deplasmanda 2 golle mağlup eden siyah-beyazlılar, önce Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u hafta sonu ise Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Bu sırada Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'a sezon başında büyük beklentilerle gelen yıldız ismin biletini de kesti. İşte son dakika haberinin detayları…