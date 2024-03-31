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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…
Giriş Tarihi: 31.03.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 10:56

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, üst üste yaptığı teknik direktör değişimlerinin ardından son çareyi Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos da buldu. Başarılı hocayla birlikte bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Kara Kartal, gelecek sezonun planlaması için de yolunu çizmeye başladı. Kartal, sözleşmesi bitenlerin haricinde 10 isimle daha yollarını ayıracak. Takıma aynı sayıda takviye yapılacak. 12 yabancı kuralı nedeniyle yerlilere ağırlık verilecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…

Güneş'in ardından Burak Yılmaz ve daha sonra da Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…

Son olarak çareyi Fernando Santos'u getirerek arayan Kara Kartal, Portekizli çalıştırıcıyla Türkiye Kupası'nı hedefliyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…

Devre arasında da kadrosuna iki önemli takviye yapan Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk 11'ini oluşturmak için de yoğun bir çaba var.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…

TARİHİ YAPILANMA: ESKİ YILDIZ GERİ DÖNECEK

Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu doğru ve güçlü bir şekilde yeniden yapılandırmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

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