Giriş Tarihi: 31.03.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
10:56
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, üst üste yaptığı teknik direktör değişimlerinin ardından son çareyi Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos da buldu. Başarılı hocayla birlikte bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Kara Kartal, gelecek sezonun planlaması için de yolunu çizmeye başladı. Kartal, sözleşmesi bitenlerin haricinde 10 isimle daha yollarını ayıracak. Takıma aynı sayıda takviye yapılacak. 12 yabancı kuralı nedeniyle yerlilere ağırlık verilecek. İşte son dakika haberinin detayları…