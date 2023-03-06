Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş'tan 3 bomba transfer birden! Fenerbahçe'den geliyor | Sözleşmeleri bile hazır...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:05

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş'tan 3 bomba transfer birden! Fenerbahçe'den geliyor | Sözleşmeleri bile hazır...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i kadrosuna katan Beşiktaş, sezon sonu için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar yeni sezon için şimdiden biri Fenerbahçe'den olmak üzere 3 yıldız ismin transferini bitirme aşamasına geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Fenerbahçe’den geliyor | Sözleşmeleri bile hazır...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i kadrosuna katan Beşiktaş, sezon sonu için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar yeni sezon için şimdiden biri Fenerbahçe'den olmak üzere 3 yıldız ismin transferini bitirme aşamasına geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Fenerbahçe’den geliyor | Sözleşmeleri bile hazır...

Devre arası transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş, ilk olarak eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Fenerbahçe’den geliyor | Sözleşmeleri bile hazır...

SOL KANAT TRANSFERİ YAPILAMADI

Siyah-Beyazlılar ardından; Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic, Kayserispor'dan Onur Bulut, Sampdoria'dan Omar Colley ve Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i transfer etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Fenerbahçe’den geliyor | Sözleşmeleri bile hazır...

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda sol kanat transferi de yapmak istedi ancak N'Koudou takımda kalınca bu gerçekleşmedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba transfer birden! Fenerbahçe’den geliyor | Sözleşmeleri bile hazır...

SEZON SONU YAPILACAK 3 TRANSFER BELLİ

Beşiktaş sezon sonunda yapacağı 3 transferi ise şimdiden belirledi. Roma'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Stephan El Sharaawy, Kara Kartal'ın ilk hedefi olacak.

SON DAKİKA