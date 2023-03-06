Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:05
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
16:05
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş'tan 3 bomba transfer birden! Fenerbahçe'den geliyor | Sözleşmeleri bile hazır...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i kadrosuna katan Beşiktaş, sezon sonu için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar yeni sezon için şimdiden biri Fenerbahçe'den olmak üzere 3 yıldız ismin transferini bitirme aşamasına geldi. İşte son dakika haberinin detayları...