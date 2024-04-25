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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan şok ayrılıklar! Hasan Arat, iki yıldız oyuncunun biletini kesti...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 13:21

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan şok ayrılıklar! Hasan Arat, iki yıldız oyuncunun biletini kesti...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta hedef lig üçüncülüğü... Bu hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlı takımda flaş kararlar alınıyor. Hasan Arat yönetimi, bu sezon beklentilerin altında kalan iki yıldız oyuncunun biletini kesti. İşte Beşiktaş'tan gönderilecek olan iki oyuncu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan şok ayrılıklar! Hasan Arat, iki yıldız oyuncunun biletini kesti...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan şok ayrılıklar! Hasan Arat, iki yıldız oyuncunun biletini kesti...

SEMİH DERBİDE OLACAK MI?

Sakatlığı nedeniyle son iki mücadelede takımdaki yerini alamayan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un, cumartesi günü oynanacak derbide ter dökebileceği açıklandı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan şok ayrılıklar! Hasan Arat, iki yıldız oyuncunun biletini kesti...

Bu maçta formasına kavuşacak bir diğer isim Onur Bulut... Tedavisi tamamlanan tecrübeli sağ bekin, kart cezalısı Svensson'un yokluğunda ilk 11'de yer alma ihtimali yüksek.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan şok ayrılıklar! Hasan Arat, iki yıldız oyuncunun biletini kesti...

Bu bölge için diğer seçenek Necip Uysal olsa da teknik sorumlu Serdar Topraktepe, stoperde etkili olan 33 yaşındaki emektar kaptanın yerini değiştirmeyi düşünmüyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan şok ayrılıklar! Hasan Arat, iki yıldız oyuncunun biletini kesti...

Yeni sezon için kadroda yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanırken, takımdan gidecek olan oyuncular da netleşiyor.

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