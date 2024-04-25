Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
13:21
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan şok ayrılıklar! Hasan Arat, iki yıldız oyuncunun biletini kesti...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta hedef lig üçüncülüğü... Bu hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlı takımda flaş kararlar alınıyor. Hasan Arat yönetimi, bu sezon beklentilerin altında kalan iki yıldız oyuncunun biletini kesti. İşte Beşiktaş'tan gönderilecek olan iki oyuncu...