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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Caner Erkin yeni takımına imzayı resmen attı! Başakşehir’den olaylı ayrılmıştı: Sürpriz transferi başkan duyurdu…
Giriş Tarihi: 23.06.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 22:24

Son dakika haberleri: Caner Erkin yeni takımına imzayı resmen attı! Başakşehir’den olaylı ayrılmıştı: Sürpriz transferi başkan duyurdu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en kariyerleri futbolcuları arasında yer alan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'e veda etmişti. Kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Erkin, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Emre Belözoğlu ile bir kriz yaşamıştı. Bu olayın ardından sözleşmesinin de bitimiyle birlikte Başakşehir'e veda eden Caner Erkin'in yeni adresi resmen belli oldu. Milli futbolcu, sürpriz takıma imzayı attı. Transferi, kulüp asbaşkanı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Caner Erkin yeni takımına imzayı resmen attı! Başakşehir’den olaylı ayrılmıştı: Sürpriz transferi başkan duyurdu…

Son dakika haberleri… Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Caner Erkin, son olarak Medipol Başakşehir'de oynadı.

Son dakika haberleri: Caner Erkin yeni takımına imzayı resmen attı! Başakşehir’den olaylı ayrılmıştı: Sürpriz transferi başkan duyurdu…

Türkiye Kupası finalinde Emre Belözoğlu'yla yaşadığı gerilimle gündeme gelen Caner Erkin, sözleşmesinin bitişinden sonra takımdan ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Caner Erkin yeni takımına imzayı resmen attı! Başakşehir’den olaylı ayrılmıştı: Sürpriz transferi başkan duyurdu…

BAŞAKŞEHİR AYRILIĞI BÖYLE DUYURDU

Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

Son dakika haberleri: Caner Erkin yeni takımına imzayı resmen attı! Başakşehir’den olaylı ayrılmıştı: Sürpriz transferi başkan duyurdu…

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri: Caner Erkin yeni takımına imzayı resmen attı! Başakşehir’den olaylı ayrılmıştı: Sürpriz transferi başkan duyurdu…

Caner Erkin, ara transfer döneminde kadrosuna dahil olduğu Medipol Başakşehir'de bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giydi.

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