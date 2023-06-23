Giriş Tarihi: 23.06.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 22:24

Son dakika haberleri: Caner Erkin yeni takımına imzayı resmen attı! Başakşehir’den olaylı ayrılmıştı: Sürpriz transferi başkan duyurdu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en kariyerleri futbolcuları arasında yer alan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'e veda etmişti. Kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Erkin, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Emre Belözoğlu ile bir kriz yaşamıştı. Bu olayın ardından sözleşmesinin de bitimiyle birlikte Başakşehir'e veda eden Caner Erkin'in yeni adresi resmen belli oldu. Milli futbolcu, sürpriz takıma imzayı attı. Transferi, kulüp asbaşkanı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…