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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı! "Uzun zamandır..."
Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 15:13

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı! "Uzun zamandır..."

Son dakika haberleri: Real Madrid kariyerine sakatlıklarla başlayan Arda Güler, dünya devinde süre bulmakta zorlanıyor. Real Madrid'in son 5 maçında süre alamayan genç yıldız için İspanyol taraftarlar da Ancelotti'ye artık tepki göstermeye başladı. En yakın takipçisi Barcelona'yı mağlup eden ve şampiyonluk için büyük bir adım Los Galacticos'un hocası Ancelotti'den Arda Güler itirafı geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler itirafı! Uzun zamandır...

La Liga'nın 32'nci haftasında oynanan El Classico'da iki kere geri düşmesine rağmen Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Real Madrid'de keyifler yerinde.

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler itirafı! Uzun zamandır...

Galibiyet sonrası Real Madridli oyuncular bir mangal partisinde bir araya gelinmişti. Arda Güler ve arkadaşları bu buluşmada halay çekerken görülmüştü.

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Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler itirafı! Uzun zamandır...

REAL MADRID ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

La Liga'da yarın başlayacak 33. hafta maçları öncesine Real Madrid 81 puanla lider, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Real Sociedad ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler itirafı! Uzun zamandır...

SOCIEDAD MAÇINDA GÖZLER ARDA'DA OLACAK

Bu hafta Real Sociedad ile karşılaşacak olan Real Madrid'de genç yıldızımız Arda Güler'in süre bulup bulamayacağı yine merak konusu oldu.

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler itirafı! Uzun zamandır...

BAYERN MÜNİH İÇİN ROTASYON BEKLENİYOR

Real Madrid, Real Sociedad maçından dört gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, kritik maç için yarın akşam kadroda rotasyon yapması bekleniyor.

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