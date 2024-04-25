Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
15:13
Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı! "Uzun zamandır..."
Son dakika haberleri: Real Madrid kariyerine sakatlıklarla başlayan Arda Güler, dünya devinde süre bulmakta zorlanıyor. Real Madrid'in son 5 maçında süre alamayan genç yıldız için İspanyol taraftarlar da Ancelotti'ye artık tepki göstermeye başladı. En yakın takipçisi Barcelona'yı mağlup eden ve şampiyonluk için büyük bir adım Los Galacticos'un hocası Ancelotti'den Arda Güler itirafı geldi. İşte son dakika haberinin detayları...