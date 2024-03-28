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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e beklenmedik telefon! Avusturya maçı biter bitmez telefona sarıldı ve…
Giriş Tarihi: 28.03.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 18:08

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e beklenmedik telefon! Avusturya maçı biter bitmez telefona sarıldı ve…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, İspanyol devinde henüz beklediği forma şanslarını bulamasa da teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi etkilemeye devam ediyor. Özellikle idmanlarda ve maçlarda aldığı kısa sürelerde dikkatleri çeken genç yıldız, milli takımla oynadığı Avusturya maçının ardından hocası Ancelotti'den şok bir telefon aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e beklenmedik telefon! Avusturya maçı biter bitmez telefona sarıldı ve…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de adından söz ettirmeyi başaran Arda Güler, dünya devlerini peşine taktı.

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e beklenmedik telefon! Avusturya maçı biter bitmez telefona sarıldı ve…

Sarı-lacivertli formayla oynadığı her maçta etkileyici performanslar sergileyen genç oyuncu, birçok önemli takımdan teklif aldı.

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Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e beklenmedik telefon! Avusturya maçı biter bitmez telefona sarıldı ve…

Barcelona ve Real Madrid'in Arda için girdiği transfer yarışı, dünya basınında da dikkat çekerken eflatun-beyazlılar, milli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e beklenmedik telefon! Avusturya maçı biter bitmez telefona sarıldı ve…

Real Madrid'e transfer olduğu ilk dönemde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle formasından bir hayli uzak kalan Arda Güler, ilk golünü de yakın zamanda kaydetti.

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e beklenmedik telefon! Avusturya maçı biter bitmez telefona sarıldı ve…

Yine sonradan dahil olduğu Celta Vigo maçında attığı golle Real Madrid kariyerinde gol perdesini açan Arda Güler, Ancelotti'yi de etkilemeyi başardı.

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