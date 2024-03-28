Giriş Tarihi: 28.03.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
18:08
Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e beklenmedik telefon! Avusturya maçı biter bitmez telefona sarıldı ve…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, İspanyol devinde henüz beklediği forma şanslarını bulamasa da teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi etkilemeye devam ediyor. Özellikle idmanlarda ve maçlarda aldığı kısa sürelerde dikkatleri çeken genç yıldız, milli takımla oynadığı Avusturya maçının ardından hocası Ancelotti'den şok bir telefon aldı. İşte son dakika haberinin detayları…