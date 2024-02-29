Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:39
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin şokunu yaşadı! Suudi Arabistan’ı ayağa kaldıran hareket sonrası…
Son dakika haberleri… Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, ülkede büyük bir şok yaşadı. Manchester United'dan ayrılarak transfer olduğu Al-Nassr'da rekorlar kırmaya devam eden Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ediyor. 21. haftada oynanan Al-Shabab maçında kriz yaratan bir harekete imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ı adeta ayağa kaldırmıştı. O hareket sonrası ise 39 yaşındaki efsane, kariyerinin şokunu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…