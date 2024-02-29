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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin şokunu yaşadı! Suudi Arabistan’ı ayağa kaldıran hareket sonrası…
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:39

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin şokunu yaşadı! Suudi Arabistan’ı ayağa kaldıran hareket sonrası…

Son dakika haberleri… Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, ülkede büyük bir şok yaşadı. Manchester United'dan ayrılarak transfer olduğu Al-Nassr'da rekorlar kırmaya devam eden Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ediyor. 21. haftada oynanan Al-Shabab maçında kriz yaratan bir harekete imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ı adeta ayağa kaldırmıştı. O hareket sonrası ise 39 yaşındaki efsane, kariyerinin şokunu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin şokunu yaşadı! Suudi Arabistan’ı ayağa kaldıran hareket sonrası…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında başı çeken Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin şokunu yaşadı! Suudi Arabistan’ı ayağa kaldıran hareket sonrası…

Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi dünya devlerinde forma giydikten sonra kariyerinde yeni bir sayfa açan Ronaldo, futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin şokunu yaşadı! Suudi Arabistan’ı ayağa kaldıran hareket sonrası…

İngiliz devinden ayrılarak gittiği Al-Nassr'da dikkat çeken bir performans gösteren 39 yaşındaki oyuncu, rekorlar kırmaya devam etti.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin şokunu yaşadı! Suudi Arabistan’ı ayağa kaldıran hareket sonrası…

Bu sezon şu ana kadar 29 resmi maça çıkan Ronaldo, 28 gol ve 11 asistle oynuyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo kariyerinin şokunu yaşadı! Suudi Arabistan’ı ayağa kaldıran hareket sonrası…

Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Al-Nassr ise 52 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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