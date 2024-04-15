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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Davinson Sanchez veda ediyor! Dünya devinden flaş transfer teklifi...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:38

Son dakika haberleri: Davinson Sanchez veda ediyor! Dünya devinden flaş transfer teklifi...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bugün zorlu deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takımda tek hedef galibiyet. Yeni sezon için de transfer çalışmalarını devam ettiren Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez'in sezon sonunda satılacağı iddia edildi. İşte flaş transfer teklifinin detayları...

Son dakika haberleri: Davinson Sanchez veda ediyor! Dünya devinden flaş transfer teklifi...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bugün zorlu deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

Son dakika haberleri: Davinson Sanchez veda ediyor! Dünya devinden flaş transfer teklifi...

Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduğu haftayı hatasız geçmek isteyen Cimbom'un Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'da 2 dakika sahada kalan 11'le maça çıkması bekleniyor.

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Son dakika haberleri: Davinson Sanchez veda ediyor! Dünya devinden flaş transfer teklifi...

BARIŞ VE KEREM YENİDEN İLK 11'E

Zaha- Ziyech ikilisini kulübeye çeken Okan Buruk, kenarlarda tekrar Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'na döndü. Sağ beke Kaan Ayhan geçerken, orta sahada Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu olacak.

Son dakika haberleri: Davinson Sanchez veda ediyor! Dünya devinden flaş transfer teklifi...

OLİVEİRA YİNE MAÇ KADROSUNDA YOK

Galatasaray'da Alanya maçı kadrosunda dikkat çeken bir eksik vardı. Okan Buruk ile tartışan, sonrasında ise affedilen Oliveira yine kadroya dahil edilmedi.

Son dakika haberleri: Davinson Sanchez veda ediyor! Dünya devinden flaş transfer teklifi...

Galatasaray'da gözler lig maçına çevrilmişken diğer yandan yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

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