Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:38
Son dakika haberleri: Davinson Sanchez veda ediyor! Dünya devinden flaş transfer teklifi...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bugün zorlu deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takımda tek hedef galibiyet. Yeni sezon için de transfer çalışmalarını devam ettiren Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez'in sezon sonunda satılacağı iddia edildi. İşte flaş transfer teklifinin detayları...