Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
11:45
Son dakika haberleri: Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray’da olay ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular: Bu kez imzayı atıyor…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda önemli bir mücadele veren Galatasaray, son olarak Beşiktaş'ı mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Siyah-beyazlı ekibi 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, transferde flaş bir gelişme yaşadı. Sezon başında Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, Galatasaray'da beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Yıldız oyuncunun sezon başında Türkiye'den ayrılacağını İngiliz basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…