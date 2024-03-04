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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray’da olay ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular: Bu kez imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:45

Son dakika haberleri: Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray’da olay ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular: Bu kez imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda önemli bir mücadele veren Galatasaray, son olarak Beşiktaş'ı mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Siyah-beyazlı ekibi 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, transferde flaş bir gelişme yaşadı. Sezon başında Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, Galatasaray'da beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Yıldız oyuncunun sezon başında Türkiye'den ayrılacağını İngiliz basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray’da olay ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular: Bu kez imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lider Galatasaray, son olarak Beşiktaş'a konuk oldu.

Son dakika haberleri: Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray’da olay ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular: Bu kez imzayı atıyor…

Zorlu mücadeleden Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelen sarı-kırmızılılar, puanını 75 yaptı.

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Son dakika haberleri: Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray’da olay ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular: Bu kez imzayı atıyor…

Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen Galatasaray, ligin 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Son dakika haberleri: Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray’da olay ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular: Bu kez imzayı atıyor…

Bu sırada Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika haberleri: Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray’da olay ayrılık! Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular: Bu kez imzayı atıyor…

Sezon başında Crystal Palace'tan transfer edilen Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında bir performans sergiledi.

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