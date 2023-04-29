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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! "Bel altı, rezil bir oyun var"
Giriş Tarihi: 29.04.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 08:08

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! "Bel altı, rezil bir oyun var"

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, maçın hakemi Ali Şansalan'la ilgili çarpıcı dedikodular ortaya atılmış ve Beşiktaş'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, Ali Şansalan'ın derbiye atanmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Bel altı, rezil bir oyun var

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, maçın hakemi Ali Şansalan'la ilgili çarpıcı dedikodular ortaya atılmış ve Beşiktaş'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, Ali Şansalan'ın derbiye atanmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Bel altı, rezil bir oyun var

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'taki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Bel altı, rezil bir oyun var

Pazar akşamı oynanacak derbi öncesi gerilim tırmanırken, MHK tarafındaki kritik mücadeleye atanan hakem Ali Şansalan'la ilgili birçok farklı dedikodu ortaya atılmıştı.

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Bel altı, rezil bir oyun var

Beşiktaş kulübü, iddiaların ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlamış ve mücadeleyi başka bir hakemin yönetebileceğini vurgulamıştı.

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Ahmet Çakar’dan olay yaratan iddia! Bel altı, rezil bir oyun var

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: BAŞKA HAKEM YÖNETEBİLİR

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Beşiktaş JK olarak; sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalan'ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz. Kalemşörleri ve trolleri aracılığıyla Şansalan'ı istemediğini belli eden rakibimizin de bu çağrımızı olumlu bularak destekleyeceğini düşünmekteyiz.

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