Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, maçın hakemi Ali Şansalan'la ilgili çarpıcı dedikodular ortaya atılmış ve Beşiktaş'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar, Ali Şansalan'ın derbiye atanmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte tüm ayrıntılar...