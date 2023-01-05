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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi tarihi öneri! VAR kayıtları açıklandıktan sonra ortalık karışmıştı: 'Maçı onlar yönetsin'
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:29

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi tarihi öneri! VAR kayıtları açıklandıktan sonra ortalık karışmıştı: 'Maçı onlar yönetsin'

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıklaması sonrası Türk futbolunda büyük bir kaos meydana gelmişti. Konuyla ilgili SABAH Spor'a konuşan IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud dikkat çeken ifadeler kullandı. Ayrıca hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili tarihe geçecek bir öneri ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi tarihi öneri! VAR kayıtları açıklandıktan sonra ortalık karışmıştı: ’Maçı onlar yönetsin’

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıklaması sonrası Türk futbolunda büyük bir kaos meydana gelmişti. Konuyla ilgili SABAH Spor'a konuşan IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud dikkat çeken ifadeler kullandı. Ayrıca hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili tarihe geçecek bir öneri ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi tarihi öneri! VAR kayıtları açıklandıktan sonra ortalık karışmıştı: ’Maçı onlar yönetsin’

Türkiye, önceki gün VAR kayıtlarıyla tanıştı. Futbol Federasyonu yapılan çağrılara kayıtsız kalmadı ve Sivas-Galatasaray ile G.Antep-Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını bütün detaylarıyla açıkladı. Bunun bir devrim olduğunu ifade eden de var, büyük bir tehlike olduğunu düşünen de... Ortalık yanıyor...

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Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi tarihi öneri! VAR kayıtları açıklandıktan sonra ortalık karışmıştı: ’Maçı onlar yönetsin’

Kulüplerden arka arkaya çok sayıda açıklama geldi. Beşiktaş, işin içine çekilmekten rahatsız olduğunu gösterdi. G.Saray, "Tüm VAR kayıtları açıklansın" diyerek işi daha ileri bir seviyeye taşıdı. Fenerbahçe ise konuşmalardan dehşete düştüklerini ifade etti.

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi tarihi öneri! VAR kayıtları açıklandıktan sonra ortalık karışmıştı: ’Maçı onlar yönetsin’

Tüm bu yaşananlardan sonra IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud ile iletişime geçtim. Yarım saat süren bir konuşma yaptık. Tüm sorularıma çok net yanıtlar verdi.

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi tarihi öneri! VAR kayıtları açıklandıktan sonra ortalık karışmıştı: ’Maçı onlar yönetsin’

İşte o sorular ve yanıtlar:

"KAMUOYUNDAKİ ŞÜPHELERİ GİDERMEK İÇİN ÖNEMLİ"

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas-Galatasaray ve Gaziantep- Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. Bu durum büyük infiale neden oldu. IFAB bu konuda ne düşünüyor?

Öncelikle benim bununla ilgili çok az bilgim var. Sadece e-mail üzerinden haberim oldu. Neden olmasın! Neden yayınlanmasın. Sadece konuşmaların canlı bir şekilde verilmesine karşıyız. Türk Futbol Federasyonu'nun bu kararını yanlış bulmuyoruz. Böyle kararlar için motive etmeyiz ama çok eleştiri varsa durumun aydınlatılması için cesaretlendiririz.

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