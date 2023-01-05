Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:29
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
10:29
Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi tarihi öneri! VAR kayıtları açıklandıktan sonra ortalık karışmıştı: 'Maçı onlar yönetsin'
Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıklaması sonrası Türk futbolunda büyük bir kaos meydana gelmişti. Konuyla ilgili SABAH Spor'a konuşan IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud dikkat çeken ifadeler kullandı. Ayrıca hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili tarihe geçecek bir öneri ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...