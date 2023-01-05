İşte o sorular ve yanıtlar:

"KAMUOYUNDAKİ ŞÜPHELERİ GİDERMEK İÇİN ÖNEMLİ"

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas-Galatasaray ve Gaziantep- Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. Bu durum büyük infiale neden oldu. IFAB bu konuda ne düşünüyor?

Öncelikle benim bununla ilgili çok az bilgim var. Sadece e-mail üzerinden haberim oldu. Neden olmasın! Neden yayınlanmasın. Sadece konuşmaların canlı bir şekilde verilmesine karşıyız. Türk Futbol Federasyonu'nun bu kararını yanlış bulmuyoruz. Böyle kararlar için motive etmeyiz ama çok eleştiri varsa durumun aydınlatılması için cesaretlendiririz.