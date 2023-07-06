Giriş Tarihi: 06.07.2023 23:56 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 23:57

Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken başka bir Süper Lig devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de ayrılıklar başladı. Geçtiğimiz günlerde Pelkas, Alioski ve Berisha'nın takımdan ayrıldığını duyuran sarı-lacivertli ekipte birçok isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'de ilk transfer olduğu dönemde damga vuran bir etki yaratan Dimitris Pelkas, Hull City'de geçirdiği kiralık sezonun ardından kulübe veda etti. Süper Lig'den birçok talibi bulunan Yunan futbolcunun yeni adresi belli olmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…