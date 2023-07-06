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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken başka bir Süper Lig devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 06.07.2023 23:56 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 23:57

Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken başka bir Süper Lig devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe'de ayrılıklar başladı. Geçtiğimiz günlerde Pelkas, Alioski ve Berisha'nın takımdan ayrıldığını duyuran sarı-lacivertli ekipte birçok isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'de ilk transfer olduğu dönemde damga vuran bir etki yaratan Dimitris Pelkas, Hull City'de geçirdiği kiralık sezonun ardından kulübe veda etti. Süper Lig'den birçok talibi bulunan Yunan futbolcunun yeni adresi belli olmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken başka bir Süper Lig devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Jorge Jesus'un görevi bırakmasının ardından yoluna İsmail Kartal ile devam eden Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor.

Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken başka bir Süper Lig devine gidiyor…

İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan birçok oyuncuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, transfer dönemini hareketli geçiriyor.

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Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken başka bir Süper Lig devine gidiyor…

Geçtiğimiz günlerde Dimitris Pelkas, Alioski ve Mergim Berisha'ya veda eden Kanarya'da ayrılıkların da devam etmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken başka bir Süper Lig devine gidiyor…

Fenerbahçe'ye ilk imzasını 2020 yılında atan Pelkas, 3 yıllık serüvenin ardından takımına veda etti.

Son dakika haberleri: Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken başka bir Süper Lig devine gidiyor…

FENERBAHÇE'YE BÖYLE VEDA ETTİ

29 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanarak veda etmişti:

SON DAKİKA